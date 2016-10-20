Hakkı Yalçın
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Vahşi tüketim
Ama en kolay biçimde kadınlar işten çıkarılıyor!
Kadın olmak krizin kardeşi olmak ya!
Kadınların iş yoğunluğuna karşılık dünyadaki toplam geliri yüzde 10 civarında.
Mal varlıkları da yüzde 2.
Erkekler işlerin yüzde 35'ini görüyor.
Dünya gelirinin yüzde 90'ına sahipler. Dünyadaki toplam mal varlığının yüzde 98'ine.
***
Sadece gelir gider hpesabı değil.
Cinsel tacizlerin odak noktası olup harcanan kadınlar ayrı mesele.
Sadece Amerika'da 27 milyon kadın.
Ülkemizdeki yaşı gittikçe küçülen taciz haberlerinden büyüklere yer kalmıyor!
Hem incinen hem harcanan kadınlar dünyasında!
***
Kötülük potansiyelini artıran gerçeklerin temelinde erkek vardır.
Adil ve barışsever olması gereken erkeklik, dünyanın da canına okumuştur.
Kadınların estetiği, erkeklerin zorbalığından çok daha anlamlı sayılmalıyken.
Kadınları öne çıkarmanın risk değil.
Dünyanın geleceği açısından çok daha anlamlı olacağının kanıtıdır.
***
Dünya patronları dünya nüfusunun fazlalığından şikayet edip, savaşları haklı çıkarma duygusunu aşılarken.
Hatta geleceğin dünyasında nükleer savaşlara şimdiden davetiyeleri bastırırken.
Milyonlarca çocuğun açlığını bile bastıramadıkları için kendilerinden utanmazken.
Merhametten uzak bir dünya gerçeğini insanlara enjekte etmekten gurur duyuyorlar.
***
Yıllarca askerliğin bütün dünyadan kaldırılması gereken bir yaşam biçiminin özlemini çektik.
Bir ütopya!
Sıradan insanların hiçbir istekleri gerçekleşmemiştir.
Bizimki bir rüya!
***
Hayatı yaşanılır kılmak için bütün şartlar dünyanın doğasında vardı.
Erkekler bozdu.
Toprakları silahsız da sahiplenmenin önü açıktı, erkekler kapattı.
Önce düşünce terörüyle!
Sonra da teröristlerle!
***
Oysa insanlar insanlıkla yaşıttır.
Ve kadınlarla çocukları harcamaktan daha vahşi bir tüketim olamaz.
İncir ağacı!
Atmosferdeki 25 milyar tonluk karbondioksit fazlalığı için, tüm dünyada 70 trilyon ağaç dikilmesi gerekiyor. Yeraltına bile bombalar yerleştirilirken. Dünyanın ocağına incir ağacı dikenlerin bile çevreci sayıldığı bir düzende! Böyle bir haberin önemi yok!
Mutluluk Takvimi
* Giymediklerini ihtiyacı olana ver.
* Gece lambası kullan.
* Çocuklar için bir şeyler yap.
* Şemsiye satın al.
Bana sesleniyor
Bu gece hayat
Kalbimde şenlik var
Sırf sana inat
Bu saatten sonra
Üzmem kendimi
Zaten şarkılar hep
Aynı nakarat
Bu zamansız gitmeler
Aşkta malum hikaye
Cam kenarı yalnızlık
Kalbinden daha rahat
Bak kalpten isteyince
Allah veriyor
Günlerden cumartesi
Saza söze gerek yok
Bu gece bana yeter
Sensiz bir
Türk kahvesi
Hakkı YALÇIN
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