Hakkı Yalçın
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Yanlış denklem
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Masada da olacağız" dedi, "Operasyonda da." "Burada bizim için bir tarih yatıyor. Duyarsız olmamız mümkün değil."
***
Bağdat'ın Amerika'ya bastırdığı "gel davetiyesinin" altında kukla bir yönetim yatıyorsa.
Saddam'ın "gelme" dediği topraklarda Amerikalı askerlerin ne işi vardı?
Amerika ve Bağdat yönetimi bu sorunun üstüne yatıyor!
***
Birleşmiş milletler açıklama yapıyor.
"Musul operasyonunun ardından en az 100 bin mülteci Türkiye'ye sığınacak!" Türkiye sadece mülteciler oteli ya!
Musul'da yaşayan 300 bin Türkmen ne olacak?
***
Halk diliyle konuşalım.
Amerika'nın Irak'ta yazdığı yeni senaryonun özü, Türkiye'nin etrafının sarılmasıdır.
Petrol ganimetinin yanı sıra, Türkiye'nin parçalanmasına yönelik bir eylem planıdır.
Ortadoğu'da yapılandırılan ve güçlenmeleri için silahların sebil edildiği terör örgütlerinin asıl hedefinin Türkiye olduğu ortadayken.
Ve bizlerin bir karış yabancı toprakta bile gözümüz olmadığı net biçimde dışa vurmuşken.
Türkiye'nin bu hayati meseleye "yabancı" kalması.
Kendi insanlarına bırakacağı en acı mirastır!
***
Yine halk diliyle anlatırsak.
Bizim Rusya'yla yakınlaşmamızın bedellerini ödetmek isteyen Amerikan yönetiminin, hınç operasyonudur bu!
Türkiye'nin askeri gücünü yıllanmış soysuz politikayla yok eden ve suçluyu hala bağrına basanların, yapamadıkları darbenin ikinci perdesidir.
***
Amerika ve Bağdat yönetimi, DAEŞ'in bu saldırılar karşısında direniş göstermemesindeki sırrı ortadaysa.
DAEŞ'e geri çekilme koridoru sağlayıp, terör örgütünü teneffüse çıkaranların boyası çıkıyorsa.
Amerika'nın foyası da ortaya çıkıyor demektir.
***
Bizler ölümü aşmak için yaşamak zorundayız.
Savaşmak zorunda değil.
Masaların üzerindeki yerimizi istiyoruz.
Masaların altında dönen entrikaları değil.
O yüzden Amerika'nın kurduğu yanlış denklemin bedelini bizler ödeyemeyiz!
Gerçek adalet
Duruşma savcısı Ekrem Şakar, Rüzgar Çetin kararına itiraz etti ve cezanın artırılmasını istedi. Bir polis memurunun üstelik de alkollü araç kullanarak ölümüne sebep olmanın bedeli bu kadar ucuz olmamalı. Eğer gerçekten adalet isteniyorsa. Ve alkollü sürücülere ilham verilmek istenmiyorsa!
Mutluluk Takvimi
* Gece yarısı radyo dinle.
* Mizah dergisi oku.
* Çocukları ekrandan uzak tut.
Buluttan zarflar içinde
Sevda mektupları vardı
Sarmaşık güller gibi
Herkes içinden ağlardı
Şarkılı balkonlarda
İnce saz geceleri
Gözlerimizde tüter
Eski yaz geceleri
Yıllar boyu saklanırdı
Ayrılığın son busesi
Denizlere atılırdı
İyiliğin hikayesi
Hakkı YALÇIN
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Yanlış denklem
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Son anons! 18 Ekim 2016, Salı Fenerbahçe'de tarihi bir bozgun yaşanırken, herkes gerçek suçluyu arıyor. Keyfine kahyalık edecek adamları teknik...
- Bizi yok sayan var olacak mı? 18 Ekim 2016, Salı Dönemin Amerikan Başkanı Bill Clinton'un 1999 yılındaki deprem sonrasında ülkemizi ziyaret ettiğinde burnunu sıkan...
- Kimse bir şey ummasın 17 Ekim 2016, Pazartesi Dün gündüz gözüyle gördük ki, rakip ne kadar kolay varsayılsa da. Galibiyet hazırolda durmaz Ve yine gördük ki. Ligde...
- Gönülden Irak! 15 Ekim 2016, Cumartesi Uzak kıtalardan gelirler. Ellerinde silahlar, çamurlara bata bata. Şiddet, entrika yaşam biçimidir. Darbe hayali...
- Kayıp çocuk! 14 Ekim 2016, Cuma Ağzında yarım bir türkü, üstü başı harap bir çocuk karşıma çıktı. Elindeki mendili uzattı bana. "Abi bir mendil...