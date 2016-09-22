Hakkı Yalçın
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Anlamlı ders
Sırf bu yüzden canına okundu insanların.
Oysa Amerika'nın ne mal olduğunu öğrenmek için kitap okumaya bile gerek yoktu.
Şimdi var!
***
Çünkü bu ülkede 1980'den sonra oluşturulan Amerikan kültürünün, beyin yıkama şartları var.
Medyanın ve siyasetin içinde toplumu yönlendiren, gerektiğinde kışkırtan bireyler var.
Televizyonlardaki Amerikan malı programların içindeki şifreleri kırmak için geç bile kalındı.
Zehrin asıl enjekte merkezi orası!
***
Bu yıl okullarda 15 Temmuz darbe girişimi kitaplara girdi.
"Sahte demokrasiyle hayran olduğunuz Amerika bu değildir" gerçeği de kitaplara girmeli.
"İnsanlığı satan Amerika dünyanın en görkemli ambalaj ustasıdır" notuyla birlikte.
***
CIA'in kapısında bir şey yazar.
"Hiçbir işi yarım bırakma!" O yüzden kabuğuna çekildiği varsayılan zaman dilimlerinde bile, Amerika'nın ürettiği bir projenin yarım kalma ihtimali mevcut değildir.
"Fetö neden verilmiyor?" sorusunun cevabı kadar.
Suriye'de beslenen teröristlere ve ülkemizde çıkarılmak istenen ekonomik tsunamiye kadar.
Onlar derse geç kalsalar da ödevlerini bilirler. "Harfiyen!"
***
İnsanların üzerine bomba yağdırıp, "pardon" diyen.
Buna karşılık bütün Avrupa'da ve Birleşmiş Milletler nezdinde alkışlanan başka bir ülke var mı?
Amerika dünyada yargıdan ve sorgudan muaftır.
Çünkü Amerika can alırken.
Ganimetin bir kısmı arkasındaki güçlere kalır.
***
Amerika'dan bize ne dost olur, ne düşman. Her iki biçimde de sırtımızdan vurduğu aşikardır.
Amerika'nın varoluşu yok etmek üzerine kuruluyken.
Beslediği teröristlerle, teröre karşı durma ihtimali olabilir mi?
Ya da Büyük Ortadoğu projesinden vazgeçtiğini sanacak kadar saf olabilir miyiz?
Uyanık kalalım, bütün kalalım.
Çünkü Amerika en çok toplumsal bölünme konusunda uzmandır.
Ve sanal teknolojiler en büyük silahıdır.
***
Bu şirinlik müsveddesine yeteri kadar can verdik.
O yüzden çocuklarımıza Amerika'yı iyi tanıtmak gerek.
Bu dünyada öğrenecekleri en anlamlı "derslerden" biri olarak.
Çünkü Amerika'nın bizden aldıklarını, bu dünyada hiçbir ülke almadı.
Az bile!
Telefonda kendilerini "polis, hakim, savcı" olarak tanıtıp vatandaşı dolandıranlar en az 4 yıl hapis cezası işlemiyle yargılanacak.
Bu ceza az bile!
Çünkü kaç insanın canı yandı, ocağı söndü.
Ve o soysuzlar tekniklerini fazlasıyla geliştirdi.
Profesörleri bile kandıracak kadar ileri ustalaştılar.
Geç bile kalındı.
Mutluluk Takvimi
* Kimsenin arkasından konuşma.
* Beyin jimnastiği yap.
* Zahmetsiz kazanca yüz verme.
İnsanın en güzel
Halidir sevmek
Hayat bize aşkı
Hediye eder
Kalbimiz hazırdır
Elvedalara
Her günahı kader
Üstlenir gider
Şarkılara düştü
Efkar dağıtmak
Galiba yeniden
Aşkla tanıştık
Ben anlatamadım
Lütfen sen anlat
Ey hayat söyle
Nerde kalmıştık.
Hakkı YALÇIN
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