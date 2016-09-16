Hakkı Yalçın
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İhanet elçisi
Erken kararır akşamlar.
Ölgün bir güneşin son ışıkları vurur camlara.
İhtiyar dünya gerçeklerini vururken yüzümüze!
***
Ağaçlar yaralarını en çok Eylül'de gösterir.
Çocuklar yaralarını en çok savaşlarda.
Kan akıtmadan yaşamak da vardı.
Ama dünya buna izin vermedi.
***
Amerikan Büyükelçisi, ellerini kana bulayanların saflarında duruyor da... Kara vicdanında ihanet tablosunu gururla boyuyorsa.
Amerikan Büyükelçisi yeraltı güzelliklerimizi bile biliyor da, haddini bilmiyorsa, Elimizden "Yüzünü şeytan görsün" demekten başka bir şey gelmeyecek mi?
Bu topraklarda çocukların oyunları yarıda kalmaya mecbur mu?
***
Amerika'nın terör sponsorluğunun bu topraklardaki kanıtları da boldur.
Ölüm tarifleri de.
Kurdukları vericilerden istediklerini alıyorlar.
Artvin'e sinsi bir yolculuktan bahsediliyor da... Bu toprakları düşlerimizle suladığımızı zannediyorlar.
***
Ülkemiz soysuz bir darbe girişimine maruz kaldığı halde, hala soysuzluğun tarafını tutanları tepki bombardımanına tutanlar. Amerika'yı gözden ve gönülden uzak tutanlardır.
***
Amerika bizler için yitirilmiş bir müttefik silueti gibi dururken.
Böyle elçilere çırak durulmaz.
Amerikan büyükelçilerine bizlerin içişlerine karışma hakkını vermenin de, kibarlığın da lüzumu yok.
Topraklarımızın efendisiyiz diye.
Hafife alınıyoruz yıllardır!
Bu apoletli kabadayılar tarafından!
***
Elinde silahı, gönlünde bitmez ihtirasıyla ölümlere bile gözü doymayan tek ülkedir Amerika.
Vicdan muhasebesini petrol hesabıyla tutarken... Yüzyıl sonra dünyanın kara parçalarında insan diye bir canlı bırakmayacak kadar insanlıktan çıkmıştır Amerika!
***
O yüzden Amerikan elçilerinin kurdukları cümlelerin öznesi bellidir.
"Yaratacağım cehenneme sizleri alıştırmak istiyorum!" Bizim insanlarımızın o büyükelçiye gösterdiği tepkinin öznesi ortadadır.
"Cehennemin dibine kadar yolun var!
Artvin'e değil."
Talisca'nın onuru
Portekiz basını Beşiktaş'ta kiralık oynayan Talisca'ya attığı golden sonra "hain" damgası yapıştırdı.
Suçu Benfica'da oynamış olmak ve gerçek sahibine gol atmak.
Namuslu ve erdemli olduğu için, giydiği formanın hakkını verdiği için onurlandırılması gereken bir futbolcuya "hain" demek, aslında Portekiz medyasının hainliğini gösteriyor.
Ama meselenin özüne bakarsak.
Talisca'nın onuru, atılan ucuz başlıkların yanında harika bir apolet gibi duruyor.
Namuslu işçilikle.
Mutluluk Takvimi
* Yürüyen merdivende önündekini geçme.
* Hazırda yara bandı bulundur.
Çok düşündüm o sabah
Belki bir ömrü yaktım
Duvardaki resimlere
Son kez hüzünle baktım
Yatağımı topladım
Bir acı kahve yaptım
Biraz daha kalırsam
İnan ağlayacaktım
Seninle kalsaydım
Mahvolacaktım
Ardıma bakmadan
Kapıyı açtım
Bir taksi çağırdım
Çek kardeş dedim
O gün senden değil
Kendimden kaçtım
Hakkı YALÇIN
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