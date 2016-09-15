  1. İhanet elçisi
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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 15 Eylül 2016, Perşembe

Reyting

Çocukluğumuzda radyo programlarında ahlaksızlık dediğimiz gerçeklerin adı.
Şimdi televizyonlarda para ve itibar eşittir reyting.

***
Televizyonlarda sanatsal ürünler vermeden, sürekli insanların beyninden ve geleceğinden çalan programcılık sistemi, Amerika'nın bu ülkedeki en büyük güvencesidir.
Değerleri talan etmek bu kadar kolaysa.
Amerika'ya hizmetin karşılığını almak çocuk oyuncağıdır.
O yüzden bazıları sistem için biçilmiş kaftandır.

***
Televizyon dünyasında genellikle soytarılar öne çıkarılır. Basit esprilerle, ahlaki değerleri öldürmenin ideolojisi paradır.
Yaratılan kahramanların (!) kalitesine bakınca, ayrıntıların kuyruğuna basmak yeterlidir.
Çünkü neye baktığımız değil, neleri gördüğümüzdür önemli olan.
O yüzden bazı programlarındaki işaretleri iyi kontrol edin!

***
Ekranlarda Amerikan markası olmakla, demokrasi şehidi olmak arasındaki farkın utanç verici yansımasından geriye kalanlar gerçek kahramanlardır.
Ki, o kahraman şehitlerin, gazilerin hikayelerini dinlemek.
Bin tane televizyon dizisine bedeldir.
Çünkü ülkesini savunanları, sonsuza kadar unutturmamak medyanın ve toplumun asli görevidir.

***
Sporda, sanatta ve ekranlarda kuvvetliler dünyası diye bir gerçek vardır.
Buna çete ruhu denir.
O dünyaya girmek için kuvvetli olmaya gerek yoktur.
El etek öpmek yeterli bir davranış biçimidir. Bunun adı da kötülüğün örgütlenmesidir.

***
Fetö sisteminin kalıntıları da duruyor.
Ödemesi peşin yapılmış hainliğin uzantıları da.
Kiralık kasalarının anahtarını kimlere teslim ettiklerini de onlar söylesin.
Tasmasını sahibine teslim eden kuklalar pek sır tutamaz çünkü.

***
Verilen narkozun etkisiyle herkesin sığındığı limandır reyting.
Reyting utanç verici gerçeklerle elde edildiği zaman, reklam geliri ikiye katlıyorsa.
Amerikan pastasından bir parmak ihanet kreması almakta sakınca yoktur.

***
Bunların önüne geçilmedikçe.
Kimse toplumun yanlışlarını sorgulamasın. Zembereği kırılmış saatlerde akreple yelkovanın suçu yoktur.

Alın teri
Namuslu insanları hayat terletir en çok.
Alın teri dünyadaki en değerli kokudur.
İnsan olanın ruhunda paha biçilmez.
Dünyanın en pahalı parfümünün yanında bile.
Hamaratlığın görkemli elbisesi her daim ter yapar.
Alın teri berrak bir sudur.
Alın terinden rahatsız olanlar, bir ihtimal ki kolay yoldan zengin olmanın yolcusudur.
İltifatımız budur.

Mutluluk Takvimi
* Cebinde mendil bulundur.
* Sokak kedilerine ziyafet çek.


Başka tene bulaşmış
Kirli sabahların var
Senin boyunu aşmış
Büyük günahların var

Bir leke gibi kalsın
Alnında ihanetin
Mahşere dek sürecek
Bendeki bu nefretin

Koptuğu yerde bırak
Bu masal böyle bitsin
Bir zaman her şeyimdin
Artık hiçbir şeyimsin

Hakkı YALÇIN
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