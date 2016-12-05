Nezleyi bitiren pratik yöntem

Burun akıntısı, baş ağrısı, üşüme gibi belirtilerle kendini gösteren nezleye karşı uzmanlar ilginç bir karışım tavsiye etti. "Sütün içine soğan ve sarımsakkoyup kaynatın. Ilık haldeykensüzüp için" diyen uzmanlar, şunları söyledi: "Süt, soğan ve sarımsak nezleyi kovar. Etken virüslerin haricinde diğer virüsler bu hastalığa yol açar. Hapşırma, koyu burun akıntısı ve hafif bir öksürüklenezle kendini gösterir. Bu şikayetlerden kurtulmak için sütlü karışımı yapın."
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