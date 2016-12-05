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yi bitiren pratik yöntem

Nezleyi bitiren pratik yöntem
Burun akıntısı, baş ağrısı, üşüme gibi belirtilerle kendini gösteren ye karşı uzmanlar ilginç bir karışım tavsiye etti. "Sütün içine soğan ve sarımsak koyup kaynatın. Ilık haldeyken süzüp için" diyen uzmanlar, şunları söyledi: "Süt, soğan ve sarımsak nezleyi kovar. Etken virüslerin haricinde diğer virüsler bu hastalığa yol açar. Hapşırma, koyu ve hafif bir öksürükle nezle kendini gösterir. Bu şikayetlerden kurtulmak için sütlü karışımı yapın."
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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