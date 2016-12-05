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Aşkın en tatlı halİ

Mutluluk veren besinler, cinsel hayatı da tatlandırıyor. Sağlığa birçok faydası olan organik , cinsel isteği artırıp, erkeklerde yüz güldürüyor...

Aşkın en tatlı halİ
Afrodizyak li besinler arasında öne çıkıyor. Balın muzla birlikte tüketildiğinde daha iyi sonuç verdiğini söyleyen uzmanlar, "Eğer cinsel isteksizlik yaşıyorsanız, gerçek balı muzla karıştırıp yemelisiniz" diyor. Özellikle erkeklerde etkili olan bu tarifin abartılmaması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, balın faydalarından bazılarını şöyle anlatıyor:

ENERJİ VERİYOR
Antioksidan zenginidir. Kanser oluşumunu engeller.
⇔ Kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkların görülme riskini azaltır.
Spor sırasında enerjik olmadığınızı düşünüyorsanız 1 yemek kaşığı bal size enerji verir.
⇔ Öksürüğü geçirmek için balı sıcak suya 2-3 çay kaşığı ekleyerek tüketebilirsiniz. Ancak uzmanlar 1 yaşından küçük bebekler için kesinlikle balı önermiyor.
Bal kötü kolesterolü düşürmek için doğal bir alternatif olarak tüketilebilir.
⇔ Mide asidini dengeleyip, ağrıları hafifletir. Sirke ile karıştırıldığında etkisi artar.
Yüzdeki sivilce tedavisi için önerilen doğal ürünler arasında ilk sırada gelmektedir.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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