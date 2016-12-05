Aşkın en tatlı halİ

Afrodizyak etkili besinler arasında bal öne çıkıyor. Balın muzla birlikte tüketildiğinde daha iyi sonuç verdiğini söyleyen uzmanlar, "Eğer cinselisteksizlik yaşıyorsanız,gerçek balı muzla karıştırıpyemelisiniz" diyor. Özellikleerkeklerde etkili olanbu tarifin abartılmamasıgerektiğine dikkat çeken uzmanlar, balın faydalarından bazılarını şöyle anlatıyor:
ENERJİ VERİYOR
⇔ Antioksidanzenginidir. Kanseroluşumunu engeller.
⇔ Kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkların görülme riskini azaltır.
⇔ Spor sırasındaenerjik olmadığınızıdüşünüyorsanız 1 yemekkaşığı bal size enerji verir.
⇔ Öksürüğü geçirmek için balı sıcak suya 2-3 çay kaşığı ekleyerek tüketebilirsiniz. Ancak uzmanlar 1 yaşından küçük bebekler için kesinlikle balı önermiyor.
⇔ Bal kötü kolesterolüdüşürmek için doğalbir alternatif olaraktüketilebilir.
⇔ Mide asidini dengeleyip, ağrıları hafifletir. Sirke ile karıştırıldığında etkisi artar.
⇔ Yüzdeki sivilcetedavisi için önerilen doğalürünler arasında ilk sıradagelmektedir.
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