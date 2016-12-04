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Düz göbeğin sırrı ı

Düz göbeğin sırrı patlıcan çayı
Sağlıksız gıdalar ve düzensiz beslenme birçok hastalığın yanı sıra aşırı kilolara da davetiye çıkartıyor. Özellikle bel bölgesindeki yağlanmaya dikkat çeken uzmanlar, düz bir karın için patlıcan çayını öneriyor. Bu ın idrar söktürüp yağları erittiğini, aynı zamanda kalbi korurken kansere karşı da etki gösterdiğini söyleyen uzmanlar şu tarifi veriyor: "1 litre suyu kaynatın. 2 kaşık keten tohumu ve limon suyu ekleyerek 20 dakika sonra ocağın altını kapatın. İçerisine 1 orta boy patlıcanı koyup, 1 gece bekletin. Ertesi gün için. Bu çayı haftada 1 kez olmak üzere ayda 4 kere tüketin."
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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