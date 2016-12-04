Düz göbeğin sırrı patlıcan çayı

Sağlıksız gıdalar ve düzensiz beslenme birçok hastalığın yanı sıra aşırı kilolara da davetiye çıkartıyor. Özellikle bel bölgesindeki yağlanmaya dikkat çeken uzmanlar, düz birkarın için patlıcançayını öneriyor. Bu çayın idrar söktürüp yağları erittiğini, aynı zamanda kalbi korurken kansere karşı da etki gösterdiğini söyleyen uzmanlar şu tarifi veriyor: "1 litre suyu kaynatın. 2 kaşık keten tohumuve limon suyu ekleyerek 20 dakika sonra ocağın altını kapatın. İçerisine 1 orta boy patlıcanıkoyup, 1 gece bekletin. Ertesi gün için. Bu çayı haftada 1 kez olmak üzere ayda 4 kere tüketin."
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