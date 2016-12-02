Tıkalı burun kalpte sorun!

ASIL SIKINTI GECE BAŞLIYOR
"İnsanoğlu normal şartlarda burundan nefes almaya programlanmıştır. Gündüzleri burundan nefes almaya çalışırız, ağzımızı açsak bile bu durumun farkına varmayabiliriz. Ancak burunla ilgili esas problem uyku sırasında ortaya çıkar. Burun tıkanıklığı olan hastalarda uykunun ilerleyen safhalarında kas tonusunun da (dinlenme esnasında kastaki gerilim) düşmesiyle nefesi istenen yoğunlukta alabilmek ve vakum etkisini yaratabilmek için ağız açılır. Bunun sonucu önce sesli nefes alma, daha sonra yavaş yavaş horlama ve ilerleyen zamanlarda ise kilo alımı ve yaşa da bağlı olarak uykuda nefes durması denilen durum meydana gelir. Kalpte ciddi sorunlar ve kilo problemleri yaşanır."
EKSTRA YÜK BİNİYOR
Burun tıkanıklığı yaşayanlarda oksijenlenmenin bozulur, kalbe ekstra yük biner. Bu süreç uzarsa kalple ilgili (kalpte büyüme, hipertansiyon) hastalıklar ortaya çıkar. Burun tıkanıklığı olanlarda kulakta sıvı toplanması, orta kulak enfeksiyonları gibi problemler sık gözlenir.
GRİP GEÇMİYOR
Mevcut burun tıkanıklığının üzerine grip eklenirse, sıkıntı daha da büyür. Gribin iyileşme süresi uzar, üstüne sinüzit problemi de eklenebilir. Öksürük kolay kolay geçmez. Özellikle anatomik burun tıkanıklığı olan hastaların gribal enfeksiyonları rahat atlamaları için anatomik sorunun çözülmesinde fayda vardır.
DEPRESYONA BİLE SOKUYOR
Burun tıkanıklığı uykusuz bırakıp kişiyi depresyona da sokuyor. Dikkat dağınıklığı ve performans düşüklüğüne yol açıyor. Yrd. Doç. Dr. Dizdar, bu şikayetleri yaşayanların mutlaka bir KBB uzmanına görünmesini öneriyor
NEFES AÇMANIN DOĞAL YÖNTEMLERİ
Sinüzitten kaynaklanan burun tıkanıklığınız varsa zencefil çayı için.
Her gece yatmadan önce burnunuza tuzlu su çekin ve ardından temizleyin.
Odanızı nemli tutun.
Lavanta Çiçeği: Burun tıkanıklığını açmak için bir tutam lavanta çiçeği yapraklarını bir bardak kaynamış suda 10 demlendirin. Soğutup süzdükten sonra burnunuza çekin.
bir tutam papatya ve 1 tane kıyılmış kuru soğanın üzerine 1 bardak sıcak su ilave edin. Her gün 5 dakika boyunca buharını soluyun.
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