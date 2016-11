Sakatat-yumurta unutkan olma!

Çağın hastalıklarından sayılan unutkanlık, genç-yaşlı herkesi vuruyor. Beynin sadece öğrenme değil aynı zamanda unutma organı olduğunu söyleyen Özel Hatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ali Yavuz Sertpolat, "Sebebi ne olursa olsun kişinin günlük iş ve özel hayatını etkiler hale gelen unutkanlığın mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir" diyor. "Unutkanlığın önüne geçmek için sakatat, etsüt ürünleri içeren B12 zengini gıdaları tercih edin" diyen Dr. Sertpolat, "Stresten uzak kalmaya çalışın, düzenli uyumaya özen gösterin, sosyal aktivitelere yer verin, sürekli yeni ve kompleks bilgiler edinin, aile ve arkadaş ilişkilerinizi güçlü tutun, doktor kontrolleriniz aksatmayın ve doktorunuzun önerilerine uyun" şeklinde konuşuyor. Dr. Ali Yavuz Sertpolat unutkanlığa ilişkin şu açıklamalarda bulunuyor...



NE ZAMAN ÖNEMSENMELİ?

Unutkanlık günlük hayatı etkilediğinde görmezden gelinmemeli. Genç yaşlarda birtakım sosyal ve psikolojik sebeplerden ortaya çıkan unutkanlık, yaşlılarda ise bir bunama belirtisi olabilir. Bunama (demans) orta-ileri yaşlarda başlayan, akli becerilerde ilerleyici kayıplara neden olan bir hastalıktır. Hastalık, zihinsel fonksiyonlar ve günlük yaşam aktivitesinde ilerleyici bozulma ve davranış problemleri ile tanımlanır. Alzheimer hastalığı, demansın en sık nedeni olmakla birlikte, bunamaya neden ola başka hastalıklar da vardır. BUNAMANIN BELİRTİLERİ

Söyleyeceklerinizi unutmaya başladığınızı fark ediyorsanız, aynı şeyleri sık sık sormaya başladıysanız, yeni yaşanan olaylar ve yeni konuşulan konuları unutuyorsanız, yakınlarınızı tanıyamıyorsanız, bildiğiniz yerleri bulmakta zorlanıyor ve kayboluyorsanız hemen bir uzmana başvurmanız gerekiyor.



İLAÇLA TEDAVİ EDİLİYOR

Mevcut ilaç tedavileri ile unutkanlığın ilerlemesi geciktirilebiliyor ve kısmen bellek ile diğer yetilerde düzelme sağlanabiliyor. Unutkanlığın çok iyi gözlenmesi şarttır. Tedavide erken değerlendirme olması ve hastanın takibinin yapılması önemlidir. Unutkanlığın ne şekilde seyrettiği de yine tedavinin belirleyicileri arasında yer alır. Çünkü unutkanlık düzelebilir ya da gittikçe derinleşebilir. Burada teşhis zamanı önemlidir.

Bir çok nedeni var.



Depresyon, stres ve gerginlik, dikkat eksikliği, uykusuzluk, bir işi öğrenirken birden fazla şeyle uğraşmak, kullanılan ilaçlar, vitamin eksikliği, demir eksikliği, troit bozukluğu, beslenme bozukluğu, uykusuzluk, yorgunluk gibi birçok faktör unutkanlığa davetiye çıkarıyor

Sakatat: Sebzelerde olmayan B12 vitamini hayvansal gıdalarda bolca bulunuyor. Sakatat diye bilinen karaciğer, yürek ve böbrek, yumurta, tavuk ve kırmızı etler, süt ve süt ürünleri ile deniz ürünleri B12 içerir.



HAFIZAYI GÜÇLENDİREN GIDALAR

-CEVİZ: Her gün ceviz yenilmesi, hafızayı canlı tutmaktadır.

-KIRMIZI BİBER: İçerdiği C vitamini sayesinde uyarıcı etki göstermektedir. Özellikle acı olanı tercih edilmelidir.

-üzüm: Kuru üzüm hafızayı kuvvetlendirir. Unutkanlık için her gün yenilmelidir.

-soğan: Beyin faaliyetlerini artırır.

-biberiye: Zihin açıcı etkisi bulunuyor.

-karanfil: Çay gibi demlenip tatlandırılarak içildiğinde hafızayı kuvvetlendiriyor, zihni açıcı ve unutkanlığı geçirici etli gösteriyor.

-ahududu: Zihinsel yorgunluğu giderir.

-kereviz: Unutkanlığa ve sinir yorgunluğuna iyi gelir. Karaciğeri de temizler.