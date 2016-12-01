Enerjisi düşene kaju

Lezzetiylesevilen kaju fıstığıgüzel tadının dışındabesleyiciliği,vücudugüçlendirmeve hastalıklardankoruma özellikleriile de dikkatçekiyor. İçindekalsiyum, fosfor,betakaroten, riboflavingibi vücudumuz için çokyararlı maddeler bulunankaju fıstığı, enerjivererek cinsel hayatıcanlandırıyor. Aynızamanda bebek sahibiolmak isteyen erkeklerede fayda sağlıyor. Spermhareketliliğini artıran bufıstık, gebelik dönemlerindeetkili çinko mineralini deiçeriyor. İçerdiği bakır ile saçdökülmesini engelleyenkaju fıstığı aynızamanda saçlarınbeyazlamasınıda önlüyor. Kajufıstığının diğeryararları ise şöylesıralanıyor:
Kansere karşıdirenci arttırır. Bağışıklık sisteminigüçlendirir.
Adet dönemi gerginliğiniazaltır. Sinirlerin ve kalpkaslarının sağlıklıçalışmasını sağlar.
Tansiyonu düşürür. Özellikle hamilelerdetakviyesi gereken demirmineralini içerir.
Kemiklerin güçlü olmasınısağlar, kemik hastalıklarınınoluşmasını önler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.