Enerjisi düşene kaju

Lezzetiyle sevilen kaju fıstığı güzel tadının dışında besleyiciliği, vücudu güçlendirme ve hastalıklardan koruma özellikleri ile de dikkat çekiyor. İçinde kalsiyum, fosfor, betakaroten, riboflavin gibi vücudumuz için çok yararlı maddeler bulunan kaju fıstığı, enerji vererek cinsel hayatı canlandırıyor. Aynı zamanda bebek sahibi olmak isteyen erkeklere de fayda sağlıyor. Sperm hareketliliğini artıran bu fıstık, gebelik dönemlerinde etkili çinko mineralini de içeriyor. İçerdiği bakır ile saç dökülmesini engelleyen kaju fıstığı aynı zamanda saçların beyazlamasını da önlüyor. Kaju fıstığının diğer yararları ise şöyle sıralanıyor:



Kansere karşı direnci arttırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Adet dönemi gerginliğini azaltır.

Sinirlerin ve kalp kaslarının sağlıklı çalışmasını sağlar.

Tansiyonu düşürür.

Özellikle hamilelerde takviyesi gereken demir mineralini içerir.

Kemiklerin güçlü olmasını sağlar, kemik hastalıklarının oluşmasını önler.