Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, HIV pozitif kişinin aynı anda sigara kullanması durumunda HIV'le ilişkili enfeksiyonlara yakalanma olasılığının çok yüksek olduğunu bildirdi.

Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 7 bin, dünyada ise yaklaşık 40 milyon HIV pozitif kişi olduğunu belirtti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

İngiltere'de South East Sheffield Sağlık Hizmetleri tarafından yürütülen bilimsel bir araştırmanın sonucunun, sigara içenlerin HIV'le enfekte olma oranının içmeyenlere göre daha yüksek olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Erdöl, aynı araştırmaya göre, sigaranın bağışıklık sistem tepkisinin çeşitliliğini değiştirerek HIV'le enfekte olmaya karşı duyarlılığı artırdığının tespit edildiğini aktardı.

Erdöl, aynı şekilde ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada da bağışıklık sisteminin HIV ve diğer enfeksiyonlara karşı harekete geçiren CD4 hücrelerinin, sigara kullanımı nedeniyle olumsuz etkilendiğine yer verildiğini bildirdi.

Erdöl, şunları kaydetti:

"HIV virüsü taşıyan kişinin aynı anda sigara da kullanıyorsa, HIV'li enfeksiyonlara yakalanma olasılığı son derece yüksektir. Sigara kullanan HIV'li hastaların, zatürre, kalp damar hastalıkları, akciğer kanseri, baş ve boyun kanseri, rahim ağzı kanseri gibi pek çok ciddi hastalıklara yakalanma oranı sigara içmeyen diğer hastalara oranla ürkütücü boyuttadır."

Sigara bağımlılığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna işaret eden Erdöl, "En iyi tedavi hiç başlamamak, eğer başlamışsanız da bırakmak yönünde doğru adımları atmaktır." ifadelerini kullandı.