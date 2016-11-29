Öğün atlama migrene yakalanma

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir baş ağrısı çeşidi olan migren, her 6 kişiden birinde görüyor. Hastalık, özellikle hassas, alıngan, titiz ve mükemmeliyetçi kişilerde daha çok görülüyor. Şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtilerle kendini gösteren migren, iş ve sosyal yaşamı aksatabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzman Dr. Bilge Bıyıklı, ansızın ortaya çıkıp hayatı dayanılmaz hale getirebilen migren hakkında önemli bilgiler veriyor: kokulara dikkat Migren, ani bir stresle hemen başın ağrıması ya da ağrı sıklığının artması şeklinde gelişir. Uykusuzluk ya da çok uyumak, uzun süreli açlık da tetikleyici sebepler arasında yer alır. Adet dönemlerinde hormonal değişiklikten dolayı ağrılarda artış gözlenir. Lodos rüzgarı, sigara, yoğun ışıklı ortamda bulunmak, alkollü içecekler, deterjan kokuları, parfüm kokuları da migreni tetikleyen sebepler arasındadır. atak sıklığı önemli Migren tanısı konulduktan sonra tedaviyi belirleyen en önemli şey hastanın atak sıklığıdır. Hasta bir ay içerisinde 3 ya da üçten fazla ağrı yaşıyorsa koruyucu bir tedavi uygulanarak ağrıların sıklığının azaltılması gerekir. Eğer hastanın ağrısı üçten az ise sadece ağrı olduğu sırada ağrı kesicinin uygulanmasıyla ağrının geçirilmesi yoluna gidilmektedir.



BOTOKS TEDAVİSİ

Ayın 15 günden fazlasını ağrılı geçiren kişi, kronik migrendir. Kronik migren hastalarında yeni tedavi yöntemi olarak botoks işlemi uygulanmaktadır. 10 dakikalik botoks uygulamasıyla kasların aktivitesi azaltıldığı zaman ağrı da azalmaktadır.



BUNLARI TÜKETİN

Migrene iyi gelen besinler şu şekilde sıralanabilir: Acı biber, zencefil, koyu yeşil yapraklı sebzeler, yulaf ezmesi, soya ürünleri, sarımsak, deniz ürünleri ve bol su.



AĞRI DAN KORUNMANIN 7 YOL U

Nöroloji Uzmanı Dr. Bilge Bıyıklı, migrenden korunmak için 7 öneriyi şöyle özetledi:

Uyku düzeninizi ihmal etmeyin.

Yeterli ve dengeli beslenin, kesinlikle öğün atlamayın. Öğün atlanması, kan şekeri düşüklüğüne neden olduğu için migreni tetikler.

Stresten uzak durun.

Düzenli spor yapın.

Lodos esen havalarda dışarı çıkmamaya özen gösterin.

Parlak ışık, yüksek sesli ortamlar ve keskin kokulardan uzak durun.

Günde ortalama 2-3 litre su için.



BUNLARDAN UZAK DURUN:

Alkol, gazlı içecekler, kahve, çay, çikolata, işlenmiş etler, konserve yiyecekler, gıda katkı maddesi içerikli besin