İlaç niyetine kış çorbaları

Havaların soğumasıyla birlikte nezle ve grip gibi hastalıklar artıyor. Uzmanlar, kışın etkisinden kurtulmak ve hastalıklara karşı dirençli olmak için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Doğal antibiyotik etkisi yapan çorbalar, gripten kansere kadar çok sayıda hastalığa karşı vücudu koruyor. Alternatif tıbbın vazgeçilmezlerinden biri olan çorbalar, doğal ilaç etkisi yapıyor. Böylece vitamin deposu çorbalar, soğuk kış günlerinin vazgeçilmesi oluyor.



SOĞAN ÇORBASI VE FAY DALARI

Bileşiminde C, A ve B vitaminleri bulunan soğan, doğal antibiyotik özelliği taşır. Çorbası, bağışıklık sistemini güçlendirerek, enfeksiyonlara karşı korur. Bakterilerle savaşır.



YAPILIŞI:

Soğan ı ince ince kesin. 1 kaşık tereyağını tencerede eritin, soğanları kavurun. Hafif pembeleşince unu ekleyin. Beraber kavurmaya devam edin, kavurma aşamalarında ateşiniz yüksek olsun. Un ile beraber soğanı 2 dakika kavurun. Sıcak tavuk suyunu karışıma ekleyin. Ateşinizi kısın, sürekli karıştırarak 5 dakika pişirin. Karabiber ve tuzunu ayarlayın. Kroton ekmekle sıcak servis yapın.



Malzemeler:

1 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı tereyağ (tepeleme)

1.5 çorba kaşığı un

4-5 su bardağı tavuk suyu

Karabiber

Tuz



TARHANA ÇORBA SI VE FAYDALARI

Tarhana likopen içerdiği için çok faydalı bir besindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Gribe karşı bire birdir. Bağırsak florasını ve sindirim sistemini düzenler.



YAPILIŞI:

Ten ceren in içerisine sıvı yağı, naneyi, salçayı, baharatları ve tarhanayı ekleyip biraz karıştırarak kavurun. Tencerenin içine su ilave edin ve devamlı karıştırarak pişirin (kaynayana kadar karıştırmazsak çorba kesilir). Kaynadıktan sonra 5 dakika daha bekleyip tencereyi ocaktan alın.



Malzemeler:

3 yemek kaşığı ev tarhanası

1 yemek kaşığı nane

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

Kırmızı pulbiber

Karabiber

Tuz





SEBZE ÇORBASI VE FAYDALARI

Kabak , havuç ve brokoli gibi vitamin deposu sebzelerle yapılan çorba, gripten korur. Vücudu kuvvetlendirir.



YAPILIŞI:

Soğanı, havucu, patatesi, kabağı, brokoliyi ve domatesi küçük küçük doğrayın. Sıvı yağı tencereye alıp kızartın. İçine soğanı ekleyip kavurun. Sırayla doğradığınız havucu, patatesi, kabağı, brokoliyi ve domatesi ekleyip karıştırın. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. 10 dakika sonra unu ekleyip karıştırın. Suyu ekleyip sebzeler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Maydanozu ve tuzu ekleyip kapağını kapatın.



Malzemeler

1 adet soğan

1 adet kabak

1 adet havuç

1 adet patates

100 gram brokoli

1 adet domates

1 avuç kıyılmış maydanoz

3 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı un

5 su bardağı su

Tuz



KEMİK SUYU ÇORBASI VE FAYDALARI

Vita min deposu kemik suyu çorbası, enerji verir ve tok kalmanızı sağlar. Kalp krizi riskini azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığından kansere kadar çok sayıda hastalığa karşı korur.



YAPILIŞI:

Kemik suyu çorbasını yaparken öncelikle kemikleri düdüklü tencerede 40-45 dakika haşlayın. Haşlama işleminden sonra kemikleri tencereden çıkartın. Daha sonra ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı, tuz, sirke, limon suyu ve unu ekleyip terbiyesini hazırlayın. Hazırlanan bu terbiyeyi, kemik suyuna ekleyin ve kaynayıncaya kadar pişirin. Üzerine baharatları ekleyip 5 dakika daha kaynatın. İsteğe bağlı olarak bu çorbaya tel veya arpa şehriye de eklenebilir



Malzemeler:

4-5 adet dana veya kuzu kemiği

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı nane kurusu

1 çay kaşığı pulbiber

1 fincan sirke

1 kaşık limon suyu

Tuz