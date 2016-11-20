Akciğer kanseri şişiri yor yüzleri

BELİRTİLERE DİKKAT EDİN
"Uzun süreli öksürük, balgamla karışık ya da tek başına öksürükle ağızdan kan gelmesi, açıklanamayan halsizlik, nefes darlığı, tekrarlayan bronşit ve zatürre atakları, iştah ve kilo kaybı, ses kısıklığı, göğüs, sırt veya omuzda ısrarlı ağrının yanı sıra boyunda veya yüzde meydana gelen şişmeler." Doç. Dr. Levent Dalar, bu amansız hastalıkla ilgili şu bilgileri veriyor:
EN BÜYÜK ETKEN SİGARA
"Akciğer kanserlerinin yüzde 80-90'ında neden sigaradır. İçilen sigara miktarı ne kadar çok ve süre ne kadar uzunsa, akciğer kanseri riski de o kadar yüksektir. Günde 1 paket, 20 yıl sigara içen bir kişinin riski, içmeyen bir kişiye göre 20 kat, günde 40 sigara içenlerde ise 24 kat daha fazladır. Sigara içimi terk edildiğinde akciğer kanserine yakalanma oranı gittikçe azalır, 5 yılın sonunda sigara içenlerin risk oranının yarısına iner. Pasif içicilerde de akciğer kanseri riski yüksektir. Ayrıca fren tamiri, gemi inşaatı gibi asbest maruziyeti olan işlerde çalışanlar da ciğerlerini kontrol ettirmelidir."
2- AYRI TİPİ VAR
akciğer kanserlerinin; küçük hücreli ve küçük hücreli dışı olmak üzere 2 tipi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Levent Dalar, "Bu iki grup tüm akciğer kanserlerinin yüzde 90'ını oluşturur" dedi. Doç. Dr. Dalan şöyle devam etti: "Küçük hücreli olanlar oldukça hızlı büyür ve erken dönemde metastaz yapabilir. Akciğer kanserlerinin % 70-75'i küçük hücreli dışı grubuna girer."
CERRAHİ TEDAVİ
Akciğer kanserli hastaların yüzde 10-35'inde cerrahi tedavi uygulanabiliyor. Ancak bu her zaman kesin tedavi anlamına gelmiyor. Hücre düzeyinde yayılmış tümör, ameliyat sonrasında ortaya çıkabiliyor. Bu durumda ameliyata kemoterapi ya da radyoterapi ekleniyor. Tümörün yerleşimi, hastanın solunum fonksiyonları belirleyici oluyor.
TURP-TERE DERTLERE ÇARE
* Su teresi, akciğer kanserinden korunmada etkilidir.
* Böğürtlen, çilek, kiraz ve üzüm; tütün dumanında bulunan etkiyi yok eder.
* Brokoli ve turpu yoğun tüketenlerde, 10 yıl içinde akciğer kanseri gelişme oranı yüzde 35 düşük bulundu.
* Çörek otu, akciğer, başboyun, kalınbağırsak, karaciğer, lösemi, meme, pankreas, prostat ve lenfoma kanserine iyi gelir.
* Kızılcık da kansere karşı etkilidir.
* Arı poleni kanserden korur.
* Elma ve greyfurtun yanı sıra soğan da kanser riskini azaltır.
* Domates ve karpuz bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle rahim ağzı, prostat, mide ve akciğer kanserlerine karşı koruyucu etki gösterir.
* Zerdeçal kanser hücrelerine geçit vermez.
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