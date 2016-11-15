Anne olmak ömrü uzatır

Avustralyalıuzmanlar, çocuk doğurankadınların yaşam süresikonusunda araştırma yaptı.Bilim insanları, 60 yaşınüzerindeki 500 kadını takibealdı. Yapılan araştırmadanilginç sonuçlar çıktı. Bunagöre, çocuğu olan kadınlarındiğerlerine oranla daha sağlıklıve uzun yıllar yaşadığı, artançocuk sayısıyla yaşam süresinindaha da uzadığı saptandı.Uzmanlar, "Çocuk sayısıarttıkça kadınların sağlıklıve uzun yaşadıklarını tespitettik" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.