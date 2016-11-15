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Anne olmak ömrü uzatır

Anne olmak ömrü uzatır
Avustralyalı uzmanlar, çocuk doğuran kadınların yaşam süresi konusunda araştırma yaptı. Bilim insanları, 60 yaşın üzerindeki 500 kadını takibe aldı. Yapılan araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. Buna göre, çocuğu olan kadınların diğerlerine oranla daha sağlıklı ve uzun yıllar yaşadığı, artan çocuk sayısıyla yaşam süresinin daha da uzadığı saptandı. Uzmanlar, "Çocuk sayısı arttıkça kadınların sağlıklı ve uzun yaşadıklarını tespit ettik" ifadesini kullandı.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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