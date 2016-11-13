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için balığı yağda kızartmayın

Omega-3 için balığı yağda kızartmayın
Yüksek besin değeri ile birçok hastalıktan koruyan balığı doğru pişirmek önem taşıyor. Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlkay Gök, özellikle çocukların ve hamilelerin sardalya, palamut, uskumru ve hamsiyi bolca tüketmelerini öneriyor. kaynağı olan bu balıkları pişirirken dikkat edilmesini isteyen Dr. Gök, "Asla derin yağda kızartmayın. Çünkü Omega-3 yağı, kızartma yağında çözünerek yağın içine geçer" diyor. Kendi deniz sularımızda yetişen balıkların da bir Norveç somonu kadar Omega-3 içerdiğini vurgulayan Dr. İlkay Gök, "Şimdi balık zamanı. Somon kadar markalaşamasa da ucuz fiyattan bol bol hamsi yiyebilirsiniz. Palamut, sardalya ve uskumrunun da besleyici değeri yüksektir. Ama kızartmadan tüketin" diyor.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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