Omega-3 için balığı yağda kızartmayın

Yüksek besin değeri ile birçok hastalıktan koruyan balığı doğru pişirmek önem taşıyor. Okan ÜniversitesiGastronomi Bölüm BaşkanıYrd. Doç. Dr. İlkay Gök, özellikle çocukların vehamilelerin sardalya,palamut, uskumruve hamsiyi bolcatüketmeleriniöneriyor. Omega-3 kaynağı olan bu balıkları pişirirken dikkat edilmesini isteyen Dr. Gök, "Asladerin yağda kızartmayın.Çünkü Omega-3 yağı, kızartmayağında çözünerek yağıniçine geçer" diyor. Kendi deniz sularımızda yetişen balıkların da bir Norveç somonu kadarOmega-3 içerdiğini vurgulayan Dr. İlkay Gök, "Şimdi balık zamanı. Somon kadar markalaşamasa da ucuz fiyattan bol bol hamsiyiyebilirsiniz. Palamut, sardalya ve uskumrunun da besleyici değeri yüksektir. Ama kızartmadan tüketin" diyor.
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