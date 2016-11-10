Aşkın katili depresyon

Çağın hastalığı depresyon, mutluluğa gölge düşürüyor. İlaç tedavisinin yanı sıra gıda ve vitamin takviyeleri ile depresyon tedavisinin yapıldığını söyleyen Dr.Orçun Orhun, "Depresyona giren kişi uykusuzluk çeker. İştahsızdır. Cinsel istekteazalma olur. Enerjisini kaybeder" diyor. Dr. Orhun, depresyondan koruyan gıdaları şöyle sıralıyor: "Mutluluk hormonu olarak da bilinen seratonin için; hindi, tavuk eti, peynir, yoğurt ve soya ürünleri faydalıdır. Omega- 3 kaynağı olan balık veceviz de yenmeli. Folik asitten zengin yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini kaynağı brokoli, narenciye gibi meyve-sebzeler, B6'danzengin fındık, Antepfıstığı, balık, B12'den zenginciğer, kabuklu deniz ürünleri,kırmızı et ve peynir, çinko kaynağındanzengin kuruyemişler de depresyon belirtilerinde azalma sağlayabiliyor."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.