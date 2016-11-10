Aşkın katili depresyon

Çağın hastalığı depresyon, mutluluğa gölge düşürüyor. İlaç tedavisinin yanı sıra gıda ve vitamin takviyeleri ile depresyon tedavisinin yapıldığını söyleyen Dr. Orçun Orhun, "Depresyona giren kişi uykusuzluk çeker. İştahsızdır. Cinsel istekte azalma olur. Enerjisini kaybeder" diyor. Dr. Orhun, depresyondan koruyan gıdaları şöyle sıralıyor: "Mutluluk hormonu olarak da bilinen seratonin için; hindi, tavuk eti, peynir, yoğurt ve soya ürünleri faydalıdır. Omega- 3 kaynağı olan balık ve ceviz de yenmeli. Folik asitten zengin yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini kaynağı brokoli, narenciye gibi meyve-sebzeler, B6'dan zengin fındık, Antep fıstığı, balık, B12'den zengin ciğer, kabuklu deniz ürünleri, kırmızı et ve peynir, çinko kaynağından zengin kuruyemişler de depresyon belirtilerinde azalma sağlayabiliyor."