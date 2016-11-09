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Bağırsağın ilacı

Bağırsağın ilacı lahana çayı
Tüm besinler arasında sadece lahanada bulunan U vitamini her derde deva oluyor. Lahana suyunun özellikle şeker ve romatizma hastaları için faydalı olduğunu söyleyen Dr. Fevzi Özgönül, "U vitamini sayesinde lahana, mide ve bağırsaklardaki yaraların iyileşmesini sağlar. Kansere ve kalp krizine karşı koruyucu olur. Yaşlanmayı da önler" diyor. Kanı temizleyip, idrar söktüren lahana suyunu guatr hastalarının ve yeni doğum yapmış kadınların tüketmesini önermeyen Dr. Fevzi Özgönül, bu çayın tarifini veriyor:

MALZEMELER:
1 avuç içi kadar lahana
1 boy soğan
1 kereviz
4 diş sarımsak
Baş parmak kadar taze zencefil
1 tutam kaya tuzu
1.5 litre içme suyu

YAPILIŞI: Lahanaları ince ince doğrayın. Soğanı 8'e bölün, sarımsağı ezin. Kerevizi soyup küp küp doğrayın. Zencefili ince ince doğrayın. Tuzu kişiye göre koyun. 1.5 litre kaynamış suya atın. 30 dakika kaynatın. Soğutup süzerek suyunu akşamüzeri spor ya da yürüyüş yaptıktan sonra bir bardak için. Bağırsak sağlığı için 21 gün bu suyu içmelisiniz.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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