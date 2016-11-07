Börülceyle arzular şelale!

Börülcenin kurusu da tazesi de şifa veriyor. İçerdiği protein, vitamin, demir,çinko, potasyum ve manganezminerali sayesinde kötükolestrolü azaltan börülce,aynı zamanda kabızlığıgideriyor. Cinsel sorunyaşayanlara da fayda sağlıyor. Çiftlerde afrodizyak etkiyaratan bu harika gıda hem kadın hem de erkeklerde cinsel arzuyu artırıyor. Börülcenin lif oranı yüksek gıdaların başında geldiğini söyleyen uzmanlar, yarımbardak börülcede 5-6 gramlif olduğuna dikkat çekiyor. Bu özelliği sayesinde sindirim sistemine yardımcı olan börülce, kilo almayı da engelliyor. Zayıflama diyeti yapanlara özellikle tavsiye ediliyor.
ŞEKERE FAYDALI Göğüs ve akciğerefaydalıdır.
İdrar tutukluğunu önler. Yanıklara sürülürsefaydası görülür.
Kandaki şeker oranını ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Kansızlığa iyi gelir.
Kabızlığı giderdiği, yüksek tansiyon ile şekere faydası vardır. Bağışıklık sisteminigüçlendirir.
Kalp hastalığına yakalanma riskini düşürür.
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