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yle arzular şelale!

Börülceyle arzular şelale!
Börülcenin kurusu da tazesi de şifa veriyor. İçerdiği protein, vitamin, demir, çinko, potasyum ve manganez minerali sayesinde kötü kolestrolü azaltan börülce, aynı zamanda kabızlığı gideriyor. Cinsel sorun yaşayanlara da fayda sağlıyor. Çiftlerde afrodizyak etki yaratan bu harika gıda hem kadın hem de erkeklerde cinsel arzuyu artırıyor. nin lif oranı yüksek gıdaların başında geldiğini söyleyen uzmanlar, yarım bardak börülcede 5-6 gram lif olduğuna dikkat çekiyor. Bu özelliği sayesinde sindirim sistemine yardımcı olan börülce, kilo almayı da engelliyor. Zayıflama diyeti yapanlara özellikle tavsiye ediliyor.

ŞEKERE FAYDALI
Göğüs ve akciğere faydalıdır.
İdrar tutukluğunu önler.
Yanıklara sürülürse faydası görülür.
Kandaki şeker oranını ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.
Kansızlığa iyi gelir.
Kabızlığı giderdiği, yüksek tansiyon ile şekere faydası vardır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kalp hastalığına yakalanma riskini düşürür.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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