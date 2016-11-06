Hastalık hastalığı kriz geçirtiyor

Norveçli bilim adamları, hastalık hastası kişilerde kalp rahatsızlığına yakalanma ihtimalinin arttığını açıkladı. 7 bin kişiyi 10 yıl süresince sağlık konusundaki takıntıları bakımından inceleyen bilim adamları, bu kişilerin 2009 yılına kadar gördüğü tedaviler ve ölüm kayıtlarını da takip etti. Bu süre içinde 234 katılımcının kalp krizi geçirdiği veya bir çeşit kalp rahatsızlığına yakalandığı anlaşıldı. Araştırmacılar, sağlık konusunda endişe seviyesi arttıkça kalp rahatsızlığına yakalanma olasılığının hızla yükseldiğine dikkat çekti.