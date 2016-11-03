Az uyku=çok kilo

Uykusuzluk şişmanlatıyor! İngiliz uzmanlar yaptıkları çalışmalar sonucunda yeterince uyumayan kişilerinhormonlarında önemlideğişiklikler olduğunu tespit etti. Uykusunu alamayanların daha çok yemek yeme veözellikle karbonhidrat almaisteği duyduğunu belirten uzmanlar, "5 saatten azuyuyanlar gereken fazla kalorialarak hızla şişmanlıyor" diye konuştu. Vücut saatinin dinlenmesi gerektiğini anlatan uzmanlar, "Uykusuzluk kilo alımını artırmakla kalmıyor, birçok ciddi hastalığa da yol açıyor. Bu yüzden vücut saatinizi dinleyerek uykunuz geldiğinde uyumanız gerekiyor. Aksi halde sağlığınız bozulacaktır" dedi.
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