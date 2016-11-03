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Az uyku=çok kilo

Az uyku=çok kilo
Uykusuzluk şişmanlatıyor! İngiliz uzmanlar yaptıkları çalışmalar sonucunda yeterince uyumayan kişilerin hormonlarında önemli değişiklikler olduğunu tespit etti. Uykusunu alamayanların daha çok yemek yeme ve özellikle karbonhidrat alma isteği duyduğunu belirten uzmanlar, "5 saatten az uyuyanlar gereken fazla kalori alarak hızla şişmanlıyor" diye konuştu. Vücut saatinin dinlenmesi gerektiğini anlatan uzmanlar, "Uykusuzluk nı artırmakla kalmıyor, birçok ciddi hastalığa da yol açıyor. Bu yüzden vücut saatinizi dinleyerek uykunuz geldiğinde uyumanız gerekiyor. Aksi halde sağlığınız bozulacaktır" dedi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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