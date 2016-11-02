Anne adaylarına zencefil yasak!

Her derde deva besinlerden zencefil hamile kadınları olumsuz etkiliyor. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi kış hastalıklarının yaygın olarak görüldüğü şu günlerde herkesin zencefil-bal ikilisine sarıldığına dikkat çeken uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor. "Şekeri ve kolesterolü düşüren, vücudutoksinlerden arındıran, ishal, bulantı,migren ve öksürüğü geçiren zencefilerken doğumu tetikleyebilir"diyen uzmanlar, anne adaylarına"Aman dikkat" çağrısı yapıyor. Özellikle gebeliğin son 3 ayında anne adaylarının zencefilden uzak durmasını isteyen uzmanlar, "Zencefili,aynı zamanda tansiyon ve şekerhastalarına da önermiyoruz. Öyle ki, kullanılan ilaçlarla etkileşime girerek risk yaratabiliyor" şeklinde konuşuyor.
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