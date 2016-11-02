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Anne adaylarına yasak!

Anne adaylarına zencefil yasak!
Her derde deva besinlerden hamile kadınları olumsuz etkiliyor. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi kış hastalıklarının yaygın olarak görüldüğü şu günlerde herkesin zencefil-bal ikilisine sarıldığına dikkat çeken uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor. "Şekeri ve kolesterolü düşüren, vücudu toksinlerden arındıran, ishal, bulantı, migren ve öksürüğü geçiren zencefil erken doğumu tetikleyebilir" diyen uzmanlar, anne adaylarına "Aman dikkat" çağrısı yapıyor. Özellikle gebeliğin son 3 ayında anne adaylarının zencefilden uzak durmasını isteyen uzmanlar, "Zencefili, aynı zamanda tansiyon ve şeker hastalarına da önermiyoruz. Öyle ki, kullanılan ilaçlarla etkileşime girerek risk yaratabiliyor" şeklinde konuşuyor.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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