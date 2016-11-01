Aşırı kilo şeker hastalığını tetikliyor

Uzman Dr. Kayhan Sevgi, kanda insülin adlı hormonun eksikliği ile oluşan şeker (diyabet) hastalığına karşı uyardı. Aşırı kilolu insanların, hızlı yemek yiyenlerin, yüksek tansiyonu olanların ve hareketsiz bir yaşam tarzı sürenlerin hastalık riski taşıdığını söyleyen Dr. Sevgi, hastaların doktor takibi altında olması gerektiğini belirtti ve ekledi: "Hasta ve yakınlarının sürekli eğitimi çok önemlidir. En hayati yan etki, kan şekerinin aşırı düşmesidir. Bu nedenle, bayılmak üzere olan şeker hastasına, şekerli su verilir. Bu sırada, şekeryüksekliği koması bile olsa, şekerli suvermek bir tehlike oluşturmaz. Şeker düşüklüğü komasında hayat kurtarıcıdır. Her alanda olduğu gibi, bu konudada eğitim şarttır."
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