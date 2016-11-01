  1. Erkeklerin çaresi havuç
  2. Sigara kullanma, erken menopoz riski yaşama

nı tetikliyor

Aşırı kilo şeker hastalığını tetikliyor
Uzman Dr. Kayhan Sevgi, kanda insülin adlı hormonun eksikliği ile oluşan şeker (diyabet) hastalığına karşı uyardı. lu insanların, hızlı yemek yiyenlerin, yüksek tansiyonu olanların ve hareketsiz bir yaşam tarzı sürenlerin hastalık riski taşıdığını söyleyen Dr. Sevgi, hastaların doktor takibi altında olması gerektiğini belirtti ve ekledi: "Hasta ve yakınlarının sürekli eğitimi çok önemlidir. En hayati yan etki, kan şekerinin aşırı düşmesidir. Bu nedenle, bayılmak üzere olan şeker hastasına, şekerli su verilir. Bu sırada, şeker yüksekliği koması bile olsa, şekerli su vermek bir tehlike oluşturmaz. Şeker düşüklüğü komasında hayat kurtarıcıdır. Her alanda olduğu gibi, bu konuda da eğitim şarttır."
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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