  1. Acı şeker tansiyonu çeker
  2. Yol ayrımındayım!

Maydanoz-dereotu in sonu

Maydanoz-dereotu kanserin sonu
Çağın hastalığı herkesi korkuturken bilim adamlarının yaptığı son araştırmalar bu amansız dertle mücadelede umut vaat ediyor. Maydanoz ve dereotunun beraber yenmesi durumunda kansere karşı etkili bir kimyasal meydana geldiği anlaşıldı. İki otun beraber yenmesiyle ortaya çıkan 'Glaziovianin A' adlı madde vücutta tümör oluşumunu engelliyor. Rus bilim insanları tarafından yapılan çalışma sonucu belirlenen bu bulgu, kanserin önlenmesi adına çok ucuz ve herkesin ulaşabileceği maddeler kullanılması nedeniyle büyük ilgiyle karşılandı.
Etiketler: ,
  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar