Maydanoz-dereotu kanserin sonu

Çağın hastalığı kanser herkesi korkuturken bilim adamlarının yaptığı son araştırmalar bu amansız dertle mücadelede umut vaat ediyor. Maydanoz ve dereotunun beraber yenmesidurumunda kansere karşıetkili bir kimyasal meydana geldiği anlaşıldı. İki otun beraber yenmesiyle ortaya çıkan 'GlaziovianinA' adlı madde vücuttatümör oluşumunu engelliyor. Rus bilim insanları tarafından yapılan çalışma sonucu belirlenen bu bulgu, kanserin önlenmesi adına çok ucuz ve herkesin ulaşabileceği maddeler kullanılması nedeniyle büyük ilgiyle karşılandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.