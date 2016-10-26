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gözleri kurutuyor

Menopoz gözleri kurutuyor

z kuruluğu, 40 yaş üstündeki döneminde olan kadınlarda daha sık görülüyor. Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi'nden Doç. Dr. Barış Yeniad, şu uyarılarda bulunuyor: "Kuruluk gözde yanma, batma, kızarıklık gibi şikayetlere yol açar. Göz kuruluğunun oluşumunda inflamasyon (iltihabi) süreçleri de rol oynuyor. Tedavi edilmediginde göz yüzeyinde kurumaya bağlı olarak ülser ve çok ciddi durumlarda kornea olarak adlandırılan saydam tabakanın delinmesi ile görme kaybına yol açabiliyor. İlaçlarla kuruluk tedavi ediliyor."
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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