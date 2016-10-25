Limon böbrek taşını önlüyor

Üroloji Uzmanı Dr. Fatih Çanaklı, doğru beslenmenin böbrek taşı olumunu engellediğini söyledi. Ağırlıklı olarak et, balık ve tavuk gibi proteini yüksek hayvansal besinlerin taş oluşumunu arttırdığını belirten Çanaklı, aşırı tuz tüketiminin de hastalığa davetiye çıkarttığını belirtti. Hastalığa karşı günde 3 litre sıvı tüketiminin önemine vurgu yapan Çanaklı, şunları söyledi: "Böbrek taşı oluşumunu önlemek için 'sitrat' ideal bir maddedir. Limon ve portakal ailesi, idrarın asitliğini gideren sitrat maddesini yüksek ölçüde içeriyor. Sitrat maddesi potasyum ile birlikte ilaç olarak veriliyor. Çay, çorba gibi besinlere limon eklemek ve bol bol limonata içmek taş oluşumunu önlemede etkilidir. Alınan tüm önlemlere rağmen eğer kişide böbrek taşı oluşmuşsa ilaç tedavisi ve ameliyat uygulanabiliyor."
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