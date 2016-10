Kefir ve süt için kemikleri eritmeyin

arasındaolarak bilinenkemikkalitesinin bozulmasına vekemik kütlesinin azalmasınaneden oluyor. Günümüzde her4 kadından ve her 8 erkektenbirinde görülen osteoporoz;hareketsiz yaşam ve fast-foodtarzı beslenme gibi nedenlerleson yıllarda daha sık görülüyor.Kadınlarda özellikle menopozsonrası kemik erimesi hızlanıyor.Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, hastalıkla ilgili vatandaşları uyarıyor. Çetik, "Osteoporozu bulunan hastalarda basit düşmelerde bile omurga ve kalça kırıkları çok sık görülür. Omurgada kırık oluşursa kamburlaşma ve boy kısalığı ortaya çıkar" diyor. Prof. Dr. Çetik, kemik erimesinden korunmanın yollarını ise şöyle özetliyor:Hareketsiz yaşam tarzı, kemik erimesine davetiye çıkartıyor. Özellikle genç yaşlardan itibaren her gün düzenli olarak en az yarım saat tempolu yürümek, kemik kaybını önlüyor.Gazlı ve kafeinli içecekler ile aşırı tuz tüketimi osteoporozu tetikliyor. Kafein, kalsiyum emilimini azaltarak kemik kaybına yol açıyor. Aşırı tuz da vücutta kalsiyum kaybına, dolayısıyla kemik kaybına neden olduğundan günde 6 gramdan fazla tuz tüketmemek gerekiyor.Protein kemikler için fayda sağlarken, aşırı protein tüketimi kemiklerde güç kaybına yol açar. Sağlıklı kemikler için meyve-sebze tüketmeye ve bol su içmeye özen gösterilmeli.Süt, yoğurt, kefir gibi kalsiyumdan zengin besinleri ihmal etmemek, kemik erimesine karşı büyük fayda sağlıyor. Kefirin tek başına bile osteoporozu önlediğine dair bilimsel yayınlar mevcut. Kalsiyum, kemik yıkımını azaltırken, D vitamini de kalsiyumun emilimini artırıyor ve osteoporoza karşı koruyor.D vitamini, 'yağlı tohumlar' dediğimiz badem, ceviz, sıvı yağlar ve bitkisel yağlarda bulunur. Bunun yanında yağlı balıklar da D vitamininden zengindir. D vitamini için güneşten de istifade edilmesi gerekir. Özellikle Mayıs-Kasım ayları arasında saat 10:00-17:00 arası 15 dakika güneşte kalmak D vitamini yapımını sağlayarak osteoporozu önlemede etkilidir.Bilinçsizce yapılan ve doğru gıdaları içermeyen şok diyetler, vücutta çok hızlı bir şekilde sıvı, kas ve kemik kaybına yol açıyor.Ailede osteoporoz varsa,Sigara ve alkol tüketiyorsanız,İştahsızlık yaşıyorsanız,Yeterli kalsiyum ve D vitamini almıyorsanız,Uzun süredir ilaç kullanıyorsanız,Hareketsiz bir yaşam tarzını benimsediyseniz,Böbrek, akciğer, tiroid, romatizma ve mide hastalıkları yaşıyorsanız,Menopoz sonrası dönemdeyseniz (Bu dönemde kadınlarda östrojen hormonunun azalması osteoporoz riskini artırır),Andropoz dönemindeyseniz (Erkeklerde yaşla birlikte testosteron hormonu düzeyinde düşme görülür) kemik erimesi riski altındasınız.erimesiniönleyenbesinlerşunlardır:Kemikler içinen önemli mineralkalsiyumdur. Süt vesüt ürünleri, kalsiyumdeposudur.Yeşil yapraklı sebzeler kalsiyumdanzengindir. Kıvırcık, lahana, ıspanakgibi sebzeler bolca tüketilmelidir.Haftada 2 gün balık tüketilmesikemikleri güçlendirir.Badem ve ceviz, diyetedahil edilmelidir.D vitamini kaynağıyumurta, her günyenilmelidir.