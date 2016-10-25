Kefir ve süt için kemikleri eritmeyin

BOY KISALIĞINA DİKKAT
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çetik, hastalıkla ilgili vatandaşları uyarıyor. Çetik, "Osteoporozu bulunan hastalarda basit düşmelerde bile omurga ve kalça kırıkları çok sık görülür. Omurgada kırık oluşursa kamburlaşma ve boy kısalığı ortaya çıkar" diyor. Prof. Dr. Çetik, kemik erimesinden korunmanın yollarını ise şöyle özetliyor:
HAREKET EDİN
Hareketsiz yaşam tarzı, kemik erimesine davetiye çıkartıyor. Özellikle genç yaşlardan itibaren her gün düzenli olarak en az yarım saat tempolu yürümek, kemik kaybını önlüyor.
KAFEİNLİ VE GAZLI İÇECEKLERDEN UZAK DURUN
Gazlı ve kafeinli içecekler ile aşırı tuz tüketimi osteoporozu tetikliyor. Kafein, kalsiyum emilimini azaltarak kemik kaybına yol açıyor. Aşırı tuz da vücutta kalsiyum kaybına, dolayısıyla kemik kaybına neden olduğundan günde 6 gramdan fazla tuz tüketmemek gerekiyor.
AŞIRI PROTEİN TÜKETMEYİN
Protein kemikler için fayda sağlarken, aşırı protein tüketimi kemiklerde güç kaybına yol açar. Sağlıklı kemikler için meyve-sebze tüketmeye ve bol su içmeye özen gösterilmeli.
KALSİYUM ŞART
Süt, yoğurt, kefir gibi kalsiyumdan zengin besinleri ihmal etmemek, kemik erimesine karşı büyük fayda sağlıyor. Kefirin tek başına bile osteoporozu önlediğine dair bilimsel yayınlar mevcut. Kalsiyum, kemik yıkımını azaltırken, D vitamini de kalsiyumun emilimini artırıyor ve osteoporoza karşı koruyor.
GÜNEŞTEN FAYDALANIN
D vitamini, 'yağlı tohumlar' dediğimiz badem, ceviz, sıvı yağlar ve bitkisel yağlarda bulunur. Bunun yanında yağlı balıklar da D vitamininden zengindir. D vitamini için güneşten de istifade edilmesi gerekir. Özellikle Mayıs-Kasım ayları arasında saat 10:00-17:00 arası 15 dakika güneşte kalmak D vitamini yapımını sağlayarak osteoporozu önlemede etkilidir.
ŞOK DİYETLER RİSKİ ARTTIRIR
Bilinçsizce yapılan ve doğru gıdaları içermeyen şok diyetler, vücutta çok hızlı bir şekilde sıvı, kas ve kemik kaybına yol açıyor.
RİSK FAKTÖRLERİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN!
Ailede osteoporoz varsa,
Sigara ve alkol tüketiyorsanız,
İştahsızlık yaşıyorsanız,
Yeterli kalsiyum ve D vitamini almıyorsanız,
Uzun süredir ilaç kullanıyorsanız,
Hareketsiz bir yaşam tarzını benimsediyseniz,
Böbrek, akciğer, tiroid, romatizma ve mide hastalıkları yaşıyorsanız,
Menopoz sonrası dönemdeyseniz (Bu dönemde kadınlarda östrojen hormonunun azalması osteoporoz riskini artırır),
Andropoz dönemindeyseniz (Erkeklerde yaşla birlikte testosteron hormonu düzeyinde düşme görülür) kemik erimesi riski altındasınız.
BUNLARI TÜKETİN
Kemik erimesini önleyen besinler şunlardır:
Kemikler için en önemli mineral kalsiyumdur. Süt ve süt ürünleri, kalsiyum deposudur.
Yeşil yapraklı sebzeler kalsiyumdan zengindir. Kıvırcık, lahana, ıspanak gibi sebzeler bolca tüketilmelidir.
Haftada 2 gün balık tüketilmesi kemikleri güçlendirir.
Badem ve ceviz, diyete dahil edilmelidir.
D vitamini kaynağı yumurta, her gün yenilmelidir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.