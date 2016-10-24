Bademcik iltihabına bal gibi çözüm

DOĞAL TEDAVİLER
Bal-limon: Boğaz şişkinliğine en iyi gelen ikili bal ve limondur. Bir tatlı kaşığı bal ve bir limonun suyunu, bir su bardağı sıcak suyun içinde karıştırın. İsteğe bağlı bir tutam karabiber de ekleyebilirsiniz. Bu karışım boğazdaki şişliğe iyi gelecek ve rahatlama sağlayacaktır.
Süt: Yaralar ve iltihaplar üzerindeki onarıcı etkisi bilinen süt, zerdeçal ve karabiber ile karıştırılıp içildiğinde boğaz şişliğini engeller.
Zerdeçal: Doğal antibiyotiktir. İltihap önleyici ve antiseptik etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 1 bardak sıcak suyun içine 1 tatlı kaşığı zerdeçal ilave edin ve güzelce karıştırın. Su ılıdıktan sonra boğazınıza bu su ile gargara yapın. Günde 4-5 kez yapabileceğiniz bu karışım iltihabı kurutur.
Ada çayı: 1 bardak sıcak suda ada çayını 10 dakika demleyin. Ilıdıktan sonra gargara yapın. Bademcik iltihabına bağlı boğaz ağrınız geçecektir.
Ihlamur: Kış aylarının vazgeçilmezdir. Boğazımızın rahatlatması açısından önemlidir. Ihlamuru demlerken içine 1 dilim elma ve limon kabuğu atarsanız daha da faydalı olacaktır. Şeker yerine bal koymayı da unutmayın.
Zeytinyağısoğan: Zeytinyağı ve soğanın iyileştirici etkisi yüz yıllardır biliniyor. 1 yemek kaşığı zeytin yağında orta boy 2 adet kuru soğanı rendeleyerek kısık ateşte kavurun. Daha sonra temiz bir tülbentin içine koyun ve boğazınıza sarın. Boğaz şişkinliğini hemen rahatlattığını göreceksiniz.
Siyah turp: Bir adet siyah turp ve bal ile hazırlayacağıız kür, boğazınızı rahatlatacaktır. Siyah turpun ortasını oyun. İçine bal dökün. Bunu yaptıktan sonra turpun tepesinden kestiğiniz parçayı yine kapak biçiminde kullanarak ağzını örtün. Bir iğne ile dibi delinen ballı turpu bardağın üstüne oturtarak sabaha kadar bekletin. Süzülen suyu için. Boğaz şişmesine karşı çok etkili bir yöntemdir. Küçük çocuklara ve iyot hastalarına ise önerilmez.
Tarçın çayı: Tarçın antibakteriyel özellik taşır. Bakterilerin üremesini, çoğalmasını engeller. 1 su bardağı sıcak suya yarım tatlı kaşığı toz tarçın koyarak 7-8 dakika demlendirin. İçine bal ve limon ekleyerek tüketin. Günde 3 bardaktan içmeyin.
Sarımsak: Doğal antibiyotiklerin başında gelen sarımsak bademcik iltihabına ve boğaz ağrısna karşı da etkilidir. Bir diş sarımsağı ikiye bölüp ağzınıza atın ve şeker emer gibi suyunu emin. Eğer bunu yapamıyorsanız 1 bardak suyu cezveye koyun ve içine 3 diş sarımsak atarak 10 dakika kaynatın. Karabiber ilave ederek için. Sarımsağın ağızda bıraktığı kokuyu gidermek içinde 4-5 tane maydanoz çiğnemek işe yarayacaktır.
Taze Sıkılmış Meyve Suları: Tam bir vitamin deposu olan taze sıkılmış meyve suları sadece bademcik iltihaplarına ve boğaz şişkinliğine değil tüm hastalıkların tedavisinde etkindir. Bu yüzden bol bol taze sıkılmış meyve suyu tüketebilirsiniz.
DİRENÇ DÜŞER BADEMCİK ŞİŞER
Hastalıklar genellikle vücut direncini düşüren aşırı yorgunluk, uykusuzluk, iklim değişiklikleri (ani hava sıcaklığı düşmeleri), beslenme düzensizliği ve yetersizliği gibi durumlarda ortaya çıkar. Vücut direnci düşünce, ağız ve yutak boşluğunda yaşayan mikroplar bademcik dokusunda çoğalmaya başlayıp, iltihap oluşmasına yol açar.
FARENJİTLE KARIŞTIRMAYIN
Bademcik iltihabı belirtileri ani başlangıçlıdır. Tablo farenjite göre daha ağırdır. Farenjit daha hafif, çoğunlukla kronik bir hastalıktır. Farenjitte boğazda yanma olur. Ateş, halsizlik genellikle yoktur. Sürekli boğazda takılma hissi, boğazı temizleme hissi ve kesik öksürük şikayetleri bademcik iltihabında olmayan farenjit belirtileridir.
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