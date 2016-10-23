Her derdin çerisi var!

Hastalıklardan koruyan çeri ve kirazdomates, cinselhayatta da mutlulukgetiriyor. Bir kaseçeri domatesin yaklaşık1.3 gram protein, 20miligram C vitamini,0.11 miligram B 6vitamini, bol miktardaA vitamini, 40 miligrampotasyum ve 1.8 gramlif içerdiğini söyleyenuzmanlar, bu içeriklerinyaşla birlikte vücuttaoluşan dejenerasyonuengellediğini belirtiyor.
KALBİ KORUYOR
A vitamini sağlıklı beyaz kan hücrelerini korumaya yardımcı oluyor. Böbrek, akciğerlerve kalbi koruyor. C vitamini vücuttaki zararlı toksinleri vücuttanatarak kanser gelişiminiengelliyor.
SPERM ARTIYOR
Çeri domatesindeki B 6 vitamini beyin fonksiyonunu geliştirirken, A vitamini de cinsellikhormonlarını çalıştırıp,erkeklerde spermsayısını artırıyor. Her yaştan herkesin çeri veya kiraz domates tüketmesini isteyen uzmanlar, bu sayede sağlıklı bir hayatın kapılarının açılabileceğini vurguluyor.
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