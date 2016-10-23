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Her derdin çerisi var!

Kendisi küçük, faydası büyük in kanserden koruduğu ortaya çıktı. Vitamin ve lif zengini bu domates aynı zamanda afrodizyak etkisi de gösteriyor

Her derdin çerisi var!
Hastalıklardan koruyan çeri ve kiraz domates, cinsel hayatta da mutluluk getiriyor. Bir kase in yaklaşık 1.3 gram protein, 20 miligram C vitamini, 0.11 miligram B 6 vitamini, bol miktarda A vitamini, 40 miligram potasyum ve 1.8 gram lif içerdiğini söyleyen uzmanlar, bu içeriklerin yaşla birlikte vücutta oluşan dejenerasyonu engellediğini belirtiyor.

KALBİ KORUYOR
A vitamini lı beyaz kan hücrelerini korumaya yardımcı oluyor. Böbrek, akciğerler ve kalbi koruyor. C vitamini vücuttaki zararlı toksinleri vücuttan atarak kanser gelişimini engelliyor.

SPERM ARTIYOR
Çeri domatesindeki B 6 vitamini beyin fonksiyonunu geliştirirken, A vitamini de cinsellik hormonlarını çalıştırıp, erkeklerde sperm sayısını artırıyor. Her yaştan herkesin çeri veya kiraz domates tüketmesini isteyen uzmanlar, bu sayede sağlıklı bir hayatın kapılarının açılabileceğini vurguluyor.
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