Mantar kabusuna sarımsak sirke...

Birçok kadının yaşadığı genital mantar hastalığına karşı doğal yöntemler etkili oluyor. Uzmanlar şu önerilerde bulunuyor: "Biberiye çayı ve yaban mersini suyu kaşıntıyı gidermede etkilidir. Kekik yağı ve zeytinyağı karışımı da imdada yetişir. Mantar olan kadınlar sarımsak yemeli. Kıyılmış sarımsağı bir hamur yapıp enfekte bölgeye uygulamak da işe yarar. Organik elma sirkesi de kullanılabilir. Bunun için; banyo küvetine konulacak ılık suya bir fincan elma sirkesi ilave edilir. 20 dakika bu suda oturulur."