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Babaanne çayı hastalıktan korur

Babaanne çayı hastalıktan korur
Havaların soğumasıyla birlikte kış aylarına özgü hastalıklar da tehdit etmeye başladı. Dr. Fevzi Özgönül, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde salgın hastalıklardan korunmak isteyenlere 'babaanne çayı' önerdi. Dr. Özgönül, içindeki faydalı besinlerle bağışıklığı güçlendirip zihni açan çayın tarifini verdi: "Karanfil, tane karabiber, bir diş sarımsak, 1 tane çubuk tarçın ve zencefili bir çaydanlığa koyun. Üzerine sıcak su ilave edin. Çay gibi demleyip, 20 dakika demlendirdikten sonra süzerek için. Karanfil yorgunluğa, karabiber soğuk algınlıklarına iyi gelir. Sarımsak ve zencefil de bağışıklığı güçlendirir. Çubuk tarçın ise hem kan şekerini düzenler, hem de antibakteriyel etkisiyle iyileşmeyi kolaylaştırır."
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