Pekmez çiftleri üzmez

Kış hastalıklarından korunmak isteyenlerin imdadına pekmez yetişiyor. Pekmezin aynı zamanda afrodizyak etki yarattığını söyleyen uzmanlar, "Pekmez kan yaparken, enerji veriyor, iştah açıyor. Bebek gelişiminde fayda sağlıyor" diye konuşuyor. Mideyi, bağırsakları, böbrekleri kuvvetlendiren, kan dolaşımını rahatlatan pekmezin sağlığa diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



* Soğuk havalarda vücut direncini artırıyor.

* Astım ve bronşit hastalıklarında faydalıdır.

* Çocukların zeka gelişimine yardımcı olur.

* Kolestrolü düşürür ve tansiyonu dengeler

* Cinsel gücü ve sperm sayısını artırıcı özelliği kesinlik kazanmıştır.

* Akciğer rahatsızlıklarında da kullanılır.

* Günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını karşılar.