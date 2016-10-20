Pekmez çiftleri üzmez

Kış hastalıklarından korunmak isteyenlerin imdadına pekmez yetişiyor. Pekmezin aynı zamanda afrodizyak etki yarattığını söyleyen uzmanlar, "Pekmez kan yaparken, enerji veriyor, iştah açıyor. Bebek gelişiminde fayda sağlıyor" diye konuşuyor. Mideyi, bağırsakları, böbrekleri kuvvetlendiren, kan dolaşımını rahatlatan pekmezin sağlığa diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
* Soğukhavalarda vücutdirenciniartırıyor.
* Astım ve bronşit hastalıklarında faydalıdır.
* Çocuklarınzeka gelişimineyardımcı olur.
* Kolestrolü düşürür ve tansiyonu dengeler
* Cinsel gücü vesperm sayısınıartırıcı özelliğikesinlik kazanmıştır.
* Akciğer rahatsızlıklarında da kullanılır.
* Günlükkalsiyum,demir, potasyumve magnezyumgereksinimininbüyük bir kısmınıkarşılar.
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