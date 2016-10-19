Pırasadan şaşma aşkta ıskalama

İçerdiği antioksidanlar ile kronik hastalıklar ve yaşlanmaya yol açan serbest radikallerle savaşır.
Tümör büyümesi ile bağlantılı bir takım yolları değiştirir ve kanser oluşumunu engeller.
Kansızlığa iyi gelir. İçerdiği C vitamini ile de demir emilimini artırır.
Lif içeriği ile bağırsak fonksiyonlarını ve bağırsak hareketliliğini düzenlemeye yardımcıdır.
Bağırsakta iyi bakterileri artırır, sindirime yardımcıdır. Bağırsak şişkinliğini azaltır.
Sağlıklı sinir sistemi için magnezyum, fosfor ve folat gibi önemli besin öğelerini içerir. Konsantrasyonu, hafızayı ve beynin bilgi işleme kapasitesini artırmaya yardımcı olur.
Kötü kolesterolü azaltır. Bu sayede damar sertliği oluşumunu engeller.
Tansiyonun dengelenmesine yardımcıdır.
Pırasanın tek dezavantajı yüksek oranda sodyum içermesi. Tükettiğiniz sodyum oranına dikkat ediyorsanız fazla pırasa yememelisiniz.
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