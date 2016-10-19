  1. Kuşku benliğini sarmış
  2. Aşırı tüylenme kist habercisi

dan şaşma aşkta ıskalama

Birçok kişinin mesafeli yaklaştığı , afrodizyak özelliğiyle dikkat çekiyor. Kerevizle birlikte yenildiğinde ise etkisi artıyor...

Pırasadan şaşma aşkta ıskalama
Kış mevsiminin gözde sebzesi yı yemek için birçok nedeniniz var! Güçlü bir antioksidan zengini olan pırasa mevsimsel hastalıklara karşı kalkan olurken, monoton ve sıkıcı geçen cinsel hayata da ilaç gibi geliyor. Az miktarda yağ içeren bu sebze, afrodizyak etkisi ile cinsel hayatı canlandırıyor. Etkisinin artırmak için kereviz ile birlikte tüketmek gerekiyor. Pırasanın sağlığa şöyle sıralanıyor...

İçerdiği antioksidanlar ile kronik hastalıklar ve yaşlanmaya yol açan serbest radikallerle savaşır.
Tümör büyümesi ile bağlantılı bir takım yolları değiştirir ve kanser oluşumunu engeller.
Kansızlığa iyi gelir. İçerdiği C vitamini ile de demir emilimini artırır.
Lif içeriği ile bağırsak fonksiyonlarını ve bağırsak hareketliliğini düzenlemeye yardımcıdır.
Bağırsakta iyi bakterileri artırır, sindirime yardımcıdır. Bağırsak şişkinliğini azaltır.
Sağlıklı sinir sistemi için magnezyum, fosfor ve folat gibi önemli besin öğelerini içerir. Konsantrasyonu, hafızayı ve beynin bilgi işleme kapasitesini artırmaya yardımcı olur.
Kötü kolesterolü azaltır. Bu sayede damar sertliği oluşumunu engeller.
Tansiyonun dengelenmesine yardımcıdır.
Pırasanın tek dezavantajı yüksek oranda sodyum içermesi. Tükettiğiniz sodyum oranına dikkat ediyorsanız fazla pırasa yememelisiniz.
Etiketler: ,
  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar