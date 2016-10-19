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Aşırı kist habercisi

Aşırı tüylenme kist habercisi
Kadınları tehdit eden yumurtalık kistleri, ilginç belirtiler verebiliyor. Zararsız da olsa takibi şart olan kistlerle ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, "Annenizde veya kız kardeşlerinizde bu rahatsızlık varsa, kontrollerinizi aksatmayın" uyarısında bulunuyor. Hormonal dengesizlik sonucu oluşan kistlerin vücutta tüylenmeye neden olduğuna dikkat çeken uzmanlar, şöyle devam ediyor: "Yumurtalık kistleri yüz ve vücudun çeşitli bölgelerinde yapabilir. Adet döngülerinde düzensizlikler yaşanır. Sivilceler de bu kistlerin eseri oluşabilir. İnsülin seviyesinde de değişim olur. Ayrıca beklenmedik anda ruh halinin bozulması, depresyonun da kistlerle bağlantı olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız, doktorunuzla görüşmelisiniz."
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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