Aşırı tüylenme kist habercisi

Kadınları tehdit eden yumurtalık kistleri, ilginç belirtiler verebiliyor. Zararsız da olsa takibi şart olan kistlerle ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, "Annenizdeveya kız kardeşlerinizde burahatsızlık varsa, kontrolleriniziaksatmayın" uyarısında bulunuyor. Hormonal dengesizlik sonucu oluşan kistlerin vücuttatüylenmeye neden olduğuna dikkat çeken uzmanlar, şöyle devam ediyor: "Yumurtalık kistleri yüz ve vücudun çeşitli bölgelerinde tüylenme yapabilir. Adet döngülerinde düzensizlikler yaşanır. Sivilceler de bu kistlerin eseri oluşabilir. İnsülin seviyesinde de değişim olur. Ayrıca beklenmedik anda ruh halinin bozulması, depresyonun da kistlerle bağlantı olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız, doktorunuzla görüşmelisiniz."
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