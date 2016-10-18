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Koku alamayan kişilere kötü haber

Koku alamayan kişilere kötü haber
İstanbul Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, koku alma sorununun ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Altundağ, burun eti büyümesi, burun eğriliği, sinüzit ve tümör gibi hastalıkların koku duyusu kaybına neden olduğunu bildirdi. Menopoza giren kadınların koku alma fonksiyonlarında ciddi düşüşler olduğuna da sözlerine ekleyen Altundağ, "Yapılan bilimsel çalışamalar koku alma duyusunu kaybeden insanların ortalama yaşam süresinde diğer insanlara göre 5 yıl daha kısalma saptanmıştır" dedi ve ekledi: "Koku alma bozukluğunun mutlaka doktorlar tarafından araştırılması gerekmektedir. Bu durum Alzheimer, parkinson, depresyon gibi bir durumun ön bulgusu olabilir. Bu nedenle kişilerin görme ve işitme muayenesi gibi mutlaka koku muayenesi de yaptırması özellikle ileri yaş döneminde gereklidir."
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