Gözler kalbin aynasıdır!

hastalıkları, insan hayatını tehdit ediyor. Dünyada her yıl 17.1 milyon kişi, kalp hastalıklarına bağlı olarak hayatını kaybediyor. Kalp hastalıkları daha çok göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ve halsizlik gibi belirtiler gösteriyor.ise çoğu zaman hasta tarafından önemsenmeyen gizli kalmış hastalık belirtilerini ise şu şekilde sıralıyor:Bu tip gözler kalp yetersizliği ve kapak hastalıklarının belirtisi olabiliyor. Temel mekanizmayı vücuttaki sıvı yüklenmesi oluşturuyor.Erken yaşta ortaya çıkan erkek tipi kellik, kalp hastalıklarına işaret edebiliyor. Başın ön kısmından ziyade tepe kısmında oluşan kellikte kalp hastalığı riski daha fazla oluyor ve bu kişilerde kalp hastalıklarından ölüm oranı yaklaşık 3 kat artıyor.Ülkemizde yapılan bir araştırma, erken yaşta beyazlayan saçların kalp hastalığı habercisi olabileceğini gösteriyor.Dirsek, diz, el, ayak, kalça ya da göz kapağı üzerinde görülen minik yağ bezeleri, kandaki yağ oranında artış olduğunu gösteriyor ve sıklıkla kolesterol yüksekliğinde gözleniyor. Yüksek kolesterol de kalp krizinin en önemli nedenlerinden birini oluşturuyor.Yapılan araştırmalarda; kötü ağız hijyeni, diş eti iltihabı ve diş çürükleri olan kişilerde koroner kalp hastalığı gelişme riskinde yüzde 25-38'lik artış olduğu saptanmıştır.Bu kişilerde koroner kalp hastalığı daha sık gözleniyor. Özellikle kulak kanalından aşağıya doğru kulak memesini çaprazlayan bir kıvrım olması, kalp hastalığının habercisi olarak nitelendiriliyor.Siyanoz" olarak adlandırılan bu durum, kalp hastalıklarının bir başka habercisi. Özellikle doğuştan gelen kalp deliklerinde kirli ve temiz kanın karışması sonucu bu tür morarmalar görülebiliyor.Özellikle kaşların yan tarafında belirgin dökülme varsa, mutlaka bir kalp kontrolünden geçmek gerekiyor.Yanaklardaki pembe renk, kalp kapak hastalıklarının habercisi olabiliyor. Romatizmal mitral kapak darlığı bu tablonun temel sebebi olup, dolaşım sisteminde oluşan bozukluğa bağlı yüzde kızarıklık oluşuyor.Ayaklardaki şişlikler de kalp yetersizliği habercisi olabiliyor. Özellikle iki taraflı oluşan, bastırmakla iz bırakan ve cildi geren şişliklerde kalp yetersizliği varlığı mutlaka araştırılmalı. Tek taraflı şişliklerde ise daha çok toplardamar hastalıkları rol oynuyor.Sarımsak: Damar içinde pıhtılaşmayı önler. Balık: Kolesterolü düşürür, Kalp hastalığı riskini azaltır.Ceviz: Haftada 2-3 ceviz tüketmek kalp sağlığı nı korur.Kuşkonmaz: Vücuttaki zararlı yağ hücrelerinin atılmasına yardımcı olur ve kalbe iyi gelir.Çikolata: Günde 2 parça bitter çikolata yemek, kalp krizi riskini yüzde 50 düşürür.Yeşil çay: Antioksidan özelliği nedeniyle kalp hastalıklarının engellenmesinde etkilidir.Kırmızı üzüm: Kalp hastalıklarında olumlu etkisi vardır.Domates: Antioksidan özelliği olan likopeni yüksek oranda içerdiği için kalp riskini azaltır.Yer elması: Serbest radikalleri vücuttan atarak kalp sağlığını korur.Soya: İçerdiği demir, çinko, fosfor, magnezyum sayesinde kalp hastalıklarının engellenmesinde etkilidir.Keten tohumu: Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa ve omega -3 içerir. Bu sayede kalp hastalıklarına karşı korur.Kuyruk yağı ve margarinKaymak, kremaKarides, havyar, kalamar gibi deniz ürünleri, ördek, kaz etiAşırı yağlı börek, kek, yaş pasta çörek, kurabiye gibi besinlerSigara ve alkolGünde 1 fincandan fazla kahve ve neskafeİçeriği bilinmeyen hazır gıdalarKızartılmış ve kavrulmuş besinler (et hamur işi, sebze)Sakatatlar; karaciğer, böbrek, dil, dalak, beyin ve et ürünleri; sucuk, pastırma, salam ve sosis