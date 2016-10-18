Gözler kalbin aynasıdır!

ÇIKIK VE DİK BAKAN GÖZLER :
Bu tip gözler kalp yetersizliği ve kapak hastalıklarının belirtisi olabiliyor. Temel mekanizmayı vücuttaki sıvı yüklenmesi oluşturuyor.
KELLİĞE DİKKAT:
Erken yaşta ortaya çıkan erkek tipi kellik, kalp hastalıklarına işaret edebiliyor. Başın ön kısmından ziyade tepe kısmında oluşan kellikte kalp hastalığı riski daha fazla oluyor ve bu kişilerde kalp hastalıklarından ölüm oranı yaklaşık 3 kat artıyor.
BEYAZLAYAN SAÇLAR :
Ülkemizde yapılan bir araştırma, erken yaşta beyazlayan saçların kalp hastalığı habercisi olabileceğini gösteriyor.
YAĞ BEZELERİ :
Dirsek, diz, el, ayak, kalça ya da göz kapağı üzerinde görülen minik yağ bezeleri, kandaki yağ oranında artış olduğunu gösteriyor ve sıklıkla kolesterol yüksekliğinde gözleniyor. Yüksek kolesterol de kalp krizinin en önemli nedenlerinden birini oluşturuyor.
KÖTÜ AĞIZ HİJYENİ :
Yapılan araştırmalarda; kötü ağız hijyeni, diş eti iltihabı ve diş çürükleri olan kişilerde koroner kalp hastalığı gelişme riskinde yüzde 25-38'lik artış olduğu saptanmıştır.
KULAK MEMESİNDE BURUŞUKLUK:
Bu kişilerde koroner kalp hastalığı daha sık gözleniyor. Özellikle kulak kanalından aşağıya doğru kulak memesini çaprazlayan bir kıvrım olması, kalp hastalığının habercisi olarak nitelendiriliyor.
DUDAKTA MORARMA :
"Siyanoz" olarak adlandırılan bu durum, kalp hastalıklarının bir başka habercisi. Özellikle doğuştan gelen kalp deliklerinde kirli ve temiz kanın karışması sonucu bu tür morarmalar görülebiliyor.
DÖKÜLEN KAŞLAR :
Özellikle kaşların yan tarafında belirgin dökülme varsa, mutlaka bir kalp kontrolünden geçmek gerekiyor.
PEMBE YANAKLAR :
Yanaklardaki pembe renk, kalp kapak hastalıklarının habercisi olabiliyor. Romatizmal mitral kapak darlığı bu tablonun temel sebebi olup, dolaşım sisteminde oluşan bozukluğa bağlı yüzde kızarıklık oluşuyor.
AYAKLARDA ŞİŞLİK:
Ayaklardaki şişlikler de kalp yetersizliği habercisi olabiliyor. Özellikle iki taraflı oluşan, bastırmakla iz bırakan ve cildi geren şişliklerde kalp yetersizliği varlığı mutlaka araştırılmalı. Tek taraflı şişliklerde ise daha çok toplardamar hastalıkları rol oynuyor.
Bu besinleri tüketin
Sarımsak: Damar içinde pıhtılaşmayı önler. Balık: Kolesterolü düşürür, Kalp hastalığı riskini azaltır.
Ceviz: Haftada 2-3 ceviz tüketmek kalp sağlığını korur.
Kuşkonmaz: Vücuttaki zararlı yağ hücrelerinin atılmasına yardımcı olur ve kalbe iyi gelir.
Çikolata: Günde 2 parça bitter çikolata yemek, kalp krizi riskini yüzde 50 düşürür.
Yeşil çay: Antioksidan özelliği nedeniyle kalp hastalıklarının engellenmesinde etkilidir.
Kırmızı üzüm: Kalp hastalıklarında olumlu etkisi vardır.
Domates: Antioksidan özelliği olan likopeni yüksek oranda içerdiği için kalp riskini azaltır.
Yer elması: Serbest radikalleri vücuttan atarak kalp sağlığını korur.
Soya: İçerdiği demir, çinko, fosfor, magnezyum sayesinde kalp hastalıklarının engellenmesinde etkilidir.
Keten tohumu: Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa ve omega -3 içerir. Bu sayede kalp hastalıklarına karşı korur.
BUNLARDAN UZAK DURUN
Kuyruk yağı ve margarin
Kaymak, krema
Karides, havyar, kalamar gibi deniz ürünleri, ördek, kaz eti
Aşırı yağlı börek, kek, yaş pasta çörek, kurabiye gibi besinler
Sigara ve alkol
Günde 1 fincandan fazla kahve ve neskafe
İçeriği bilinmeyen hazır gıdalar
Kızartılmış ve kavrulmuş besinler (et hamur işi, sebze)
Sakatatlar; karaciğer, böbrek, dil, dalak, beyin ve et ürünleri; sucuk, pastırma, salam ve sosis
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