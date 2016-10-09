Gençlik iksirinin formülünü buldu

Yıllar önce ergenlik sivilcelerine çözüm ararken geliştirdiği 'hücre yenileyici su' ile 171 ülkede dünya patenti alan ve TÜBİTAK'ın buluşçuları arasına giren Şebnem Özen, yaşlanmayı geciktiren formülüyle tıp dünyasına açılmayı bekliyor. İzmirli Şebnem Özen, 2007 yılında ergenlik sivilcelerinden kurtulmak isterken hücre yenileyici suyu keşfetti. 13 yaşındayken hazırladığı karışım üzerinde 7 yıl laboratuvarda araştırma yaptı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandığı halde Fen Fakültesi'nde zaman geçiren 38 yaşındaki Özen, 'Hücre yenileyici su bileşeni' buluşunun 12 saatte ciltteki yara, iz ve lekeleri geçirdiğini, hücreleri yenileyerek genç kalmayı sağladığını söyledi. "Buluşun ilacı üzerinde çalışılıyor" diyen Özen, "Kimya dalında bir akademisyen olsaydım, profesör olsaydım Nobel ödülüne kadar uzanabilirdim. Ama bu alaylı vaziyetimde bu kadar veri toplayabildim ve çok sayıda ödül alabildim" şeklinde konuştu.