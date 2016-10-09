Gençlik iksirinin formülünü buldu

Yıllar önce ergenlik sivilcelerine çözüm ararken geliştirdiği 'hücre yenileyicisu' ile 171 ülkededünya patenti alan ve TÜBİTAK'ın buluşçuları arasına giren ŞebnemÖzen, yaşlanmayıgeciktiren formülüyletıp dünyasına açılmayıbekliyor. İzmirli Şebnem Özen, 2007 yılında ergenlik sivilcelerinden kurtulmak isterken hücre yenileyici suyu keşfetti. 13 yaşındayken hazırladığı karışım üzerinde 7 yıl laboratuvardaaraştırma yaptı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandığı halde Fen Fakültesi'nde zaman geçiren 38 yaşındaki Özen, 'Hücre yenileyici su bileşeni' buluşunun 12 saatte cilttekiyara, iz ve lekelerigeçirdiğini, hücreleriyenileyerek gençkalmayı sağladığını söyledi. "Buluşunilacı üzerindeçalışılıyor" diyen Özen, "Kimya dalında birakademisyen olsaydım, profesörolsaydım Nobel ödülünekadar uzanabilirdim. Ama bu alaylı vaziyetimde bu kadar veri toplayabildim ve çok sayıda ödül alabildim" şeklinde konuştu.
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