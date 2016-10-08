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Yumurtalık kistleri önceden verir sinyali

Yumurtalık kistleri önceden verir sinyali
Kadınlarda sık görülen yumurtalık kistleri takip gerektiriyor. Östrojen hormonu nedeniyle ortaya çıkan ve zamanla büyüyüp ciddi sorunlara neden olan bu kistler basit şikayetlerle erken belirti veriyor. Uzmanlar kadınların görmezden gelmemesi gereken belirtileri şöyle sıralıyor.

Regl öncesi ve sonrasında ağrı.
Sırtta geçmeyen inatçı ağrı.
Mide bulantısı ve kusma.
Cinsel ilişki sırasında ağrı.
Karında şişkinlik.
Aşırı hassas göğüsler.
Ateş.
Hızlı soluk alıp verme.
Bayılma ve baş dönmesi. Bitkisel tedavi ne karşı uzmanlar doğal tedavi yöntemlerini öneriyor. Ağrıları kesen karayılan otu, karaciğeri temizleyip, hormonları dengeleyen devedikeni ile maca kökünün kistleri azaldığı belirtiliyor.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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