Yumurtalık kistleri önceden verir sinyali

Kadınlarda sık görülenyumurtalık kistleri takipgerektiriyor. Östrojen hormonunedeniyle ortaya çıkan vezamanla büyüyüp ciddi sorunlaraneden olan bu kistler basit şikayetlerleerken belirti veriyor. Uzmanlarkadınların görmezden gelmemesigereken belirtileri şöyle sıralıyor.
Regl öncesi ve sonrasında ağrı.
Sırtta geçmeyeninatçıağrı. Mide bulantısıve kusma.
Cinsel ilişkisırasında ağrı. Karında şişkinlik.
Aşırı hassasgöğüsler. Ateş. Hızlı soluk alıp verme.
Bayılma ve baş dönmesi.Bitkisel tedaviYumurtalık kistine karşı uzmanlardoğal tedavi yöntemlerini öneriyor.Ağrıları kesen karayılanotu, karaciğeri temizleyip,hormonları dengeleyendevedikeni ile macakökünün kistleri azaldığıbelirtiliyor.
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