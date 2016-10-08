Sarımsaklasak da kalbimizi korusak

BALIK: Balık ve balık yağı, damar içi tıkanıklarının azalmasında etkindir. İçeriğindeki Omega-3 yağ asitleri yüksek antioksidan özelliğindedir. Gut hastalığınız, ürik asit yüksekliği veya böbreklerinizle ilgili herhangi bir rahatsızlığınız yoksa balığı, ızgara, buğulama şeklinde tüketebilirsiniz. Çiftlik balıklarını, içerdiği organik olmayan maddelerden dolayı sık tüketmeyin.
CEVİZ, FINDIK, BADEM: Ceviz, fındık ve badem yüksek antioksidan özelliği olan Omega-3 ve E vitamininin yanı sıra magnezyum ve posa da içerir.
ESMER TAHIL: Yulaf, çavdar ve tam buğday ununun; B ve E vitamini içeriklerinden dolayı kalp hastalıklarını önleyici özellikleri vardır. Kepekli ekmek, kepekli makarna, kepekli pirinç, bulgur tüketimini artırabilirsiniz.
ÇAYIN YEŞİLİ MAKBUL: Yeşil çayda bulunan polifenoller, antioksidan özelliği nedeniyle kalp hastalıklarının engellenmesinde etkili oluyor. Siyah çay ve kahve tüketimi yerine; yeşil çay, adaçayı, papatya, rezene gibi bitki çaylarının tüketimi tavsiye ediliyor.
KIRMIZI ÜZÜM: Kırmızı üzüm; içeriğindeki yüksek antioksidanlardan dolayı, kalp hastalıklarında olumlu etkisi vardır. Özellikle çekirdekli kuru kırmızı üzümün tüketimi önerilir.
DOMATES, KARPUZ: Domateskarpuz antioksidan içeriği ve likopen sayesinde kalp hastalıkları oluşum riskini azaltıyor.
GÜNDE 1 KAŞIK KETEN TOHUMU: Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve Omega -3 içeren keten tohumunun; kalp hastalıklarından koruyor. Her gün 1 çorba kaşığı keten tohumu tüketmek gerekiyor.
KOLESTEROLE KARŞI POSA: Posalı besinler kolesterolün düzenlenmesine yardımcı olur.
BU ÖNERİLERE DİKKAT!
Beyaz ekmek yerine kepekli, çavdar ve yulaf ekmeğini tercih edin.
Kabuklu yenilebilen meyveleri kabuklu yiyin.
Meyve, sebze ve salata tüketiminizi arttırın, günde en az 2-4 porsiyon yemeye özen gösterin.
Haftada en az 1-3 kez kuru baklagil yiyin.
Pirinç pilavı yerine bulgur pilavını tercih edin.
Meyve suyu yerine posa içeriği daha yüksek olan meyve yiyin.
YASAKLI GIDALAR
Margarin ve katı yağlar.
Kaymak, krema, yoğunlaştırılmış süt tozu.
Karides, kalamar gibi deniz ürünleri.
Aşırı yağlı börek, kek, yaş pasta, çörek, kurabiye gibi besinler.
Sigara-alkol.
Hazır gıdalar (çorbalar, et suları vb.)
Kızartılmış ve kavrulmuş besinler (et, hamur işi, sebze)
Sucuk, pastırma, salam, sosis gibi şarküteri ürünleri.
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