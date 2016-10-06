PSA testi sayesinde 3 ayda kanseri yendi

'Zor Baba' ve 'Zoolander' filmleriyle üne kavuşan ABD'li aktör Ben Stiller, 2 yıl önce prostat kanserine yakalandığını açıkladı. Prostat Spesifik Antijen (PSA) testiyle erken teşhis sayesinde kanseri yendiğini belirten Stiller, "Bana 13 Haziran 2014'te prostat kanseri teşhisi konuldu. 17 Eylül'de yeniden test yaptırdığımda kanser hücreleri yoktu. Arada geçen 3 ay çılgın bir hızlı tren yolculuğu gibiydi" dedi. Stiller, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Tedbir amaçlı PSA testi yaptıran bir doktorum olduğu için şanslıyım. Ailemde kanser hastası yok, yüksek risk grubunda da değilim ve hastalığın herhangi bir semptomuyla da karşılaşmadım. Eğer Amerikan Kanser Derneği'nin tavsiye ettiği gibi 50 yaşıma kadar bekleseydim, şimdi iki yıldır büyüyen ve tedavisi için geç kalınan bir tümörle yaşıyor olacaktım. Sadece 10 saniye alan basit bir kan testi PSA sayesinde hayatım kurtuldu diyebilirim."