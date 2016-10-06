PSA testi sayesinde 3 ayda kanseri yendi

'Zor Baba' ve 'Zoolander' filmleriyle üne kavuşan ABD'li aktör BenStiller, 2 yıl önceprostat kanserineyakalandığınıaçıkladı. Prostat Spesifik Antijen (PSA) testiyle erken teşhis sayesinde kanseri yendiğini belirten Stiller, "Bana 13 Haziran2014'te prostatkanseri teşhisikonuldu. 17 Eylül'de yenidentest yaptırdığımda kanserhücreleri yoktu. Aradageçen 3 ay çılgın bir hızlıtren yolculuğu gibiydi" dedi. Stiller, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Tedbir amaçlı PSAtesti yaptıran birdoktorum olduğuiçin şanslıyım.Ailemde kanserhastası yok,yüksek riskgrubunda dadeğilim vehastalığınherhangi birsemptomuyla dakarşılaşmadım. Eğer Amerikan Kanser Derneği'nin tavsiye ettiği gibi 50 yaşıma kadar bekleseydim, şimdi iki yıldır büyüyen ve tedavisi için geç kalınan bir tümörle yaşıyor olacaktım. Sadece 10 saniyealan basit bir kan testi PSAsayesinde hayatım kurtuldudiyebilirim."
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