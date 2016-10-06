Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde genetik bir hastalık olan 'Otoimmün Lenfoproliferatif Sendrom' tedavisi gören 9 yaşındakiMedine Gezer'e, kardeşiMustafa Can Gezer'den alınarak 2 ay önce nakledilen kök hücre uyum sağladı. Sağlık durumu iyiye giden Medine, kardeşine "Can kurtaranım" diye seslendiğini söyledi.
3 YILDIR ÇEKİYOR
Sinop'un Durağan İlçesi'nde oturan Hanife-Adem Gezer çiftinin çocukları Medine 3 yıl öncehastalandı. İlaç tedavisi sürerken doktorlar 8 ay öncekök hücrenakli yapılmasına karar verdi. Ailede yapılan taramada küçük kızın kardeşi Mustafa Can'ınDNA'sının uyumlu olduğutespit edildi. Bunun üzerine 2 ay önce nakil için küçük kız hastaneye yattı.
AİLENİN MUTLULUĞU
Kardeşine verilen ilaçların ardından Can'ın kanından özel bir cihaz ile periferik yöntemle damar yoluyla 2 gün süreyle kök hücre toplandı. Ardından abla Medine Gezer'e nakledildi. Nakil edilen ilik, uyum sağladı. İlaçtedavisi ise devam etti. Sağlık durumu iyiye giden Medine ve ailesi büyük mutluluk yaşadı. Küçük kız, "İlaç kullanmayadevam ediyorum. İnşallahsağlığıma kavuşacağım. Benkardeşime 'Can kurtaranım'diyorum. Onu çok seviyorum.Bana bir hayat verdi" dedi.
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