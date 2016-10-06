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‘Can kurtaranım’

3.5 yaşındaki Can, genetik bir hastalıkla mücadele eden ablası Medine’ye adı gibi can oldu. Alınan kök hücreler tam uyum sağladı, küçük kızk urtuldu

‘Can kurtaranım’
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde genetik bir hastalık olan 'Otoimmün Lenfoproliferatif Sendrom' tedavisi gören 9 yaşındaki Medine Gezer'e, kardeşi Mustafa Can Gezer'den alınarak 2 ay önce nakledilen kök hücre uyum sağladı. Sağlık durumu iyiye giden Medine, kardeşine "Can kurtaranım" diye seslendiğini söyledi.

3 YILDIR ÇEKİYOR
Sinop'un Durağan İlçesi'nde oturan Hanife-Adem Gezer çiftinin çocukları Medine 3 yıl önce hastalandı. İlaç tedavisi sürerken doktorlar 8 ay önce kök hücre nakli yapılmasına karar verdi. Ailede yapılan taramada küçük kızın kardeşi Mustafa Can'ın DNA'sının uyumlu olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 2 ay önce nakil için küçük kız hastaneye yattı.

AİLENİN MUTLULUĞU
Kardeşine verilen ilaçların ardından Can'ın kanından özel bir cihaz ile periferik yöntemle damar yoluyla 2 gün süreyle kök hücre toplandı. Ardından abla Medine Gezer'e nakledildi. Nakil edilen ilik, uyum sağladı. İlaç tedavisi ise devam etti. Sağlık durumu iyiye giden Medine ve ailesi büyük mutluluk yaşadı. Küçük kız, "İlaç kullanmaya devam ediyorum. İnşallah sağlığıma kavuşacağım. Ben kardeşime 'Can kurtaranım' diyorum. Onu çok seviyorum. Bana bir hayat verdi" dedi.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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