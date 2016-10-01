‘Migren’ deyip geçme kalp krizine yenilme

Yapılan son araştırmaya göre migreni olan kadınların, migren sorunu olmayanlara kıyasla kalpdamar hastalıklarına yakalanma riskleri, inme veya kalp krizi geçirme olasılıkları daha yüksek.
HERKESİ ETKİLİYOR
Toplumda yaklaşık yüzde 16 civarında görülen ve bir baş ağrısı sendromu olan migren, özellikle 18-44 yaş arası kadınların en büyük sağlık sorunları arasında yer alıyor
Genç erkeklerde de görülen ve sanıldığından daha fazla oranda çocuklarda da ortaya çıkan migren, sadece baş ağrısı değil periyodik olarak yaşanan karın ağrıları, mide bulantısı, kabızlık şeklinde de kendini gösteriyor.
Migren ile kalp-damar hastalıkları arasındaki bağ; migrende artan pıhtılaşma eğilimi, ortak genetik faktörler, artmış enfeksiyon eğilimi ve migren hastalarında geleneksel risk faktörlerinin (fazla kilo, hipertansiyon, hiperkolesterolemi) daha sık görülmesi ile açıklanabilir.
Migren hastalarının, özellikle de auralı migreni olanların felç geçirme riskleri diğer kişilere göre daha fazla.
ASD (doğuştan kalpte delik olması) hastalarında da migren atakları sık görülüyor.
KOLESTEROL İLAÇLARI DAMARLARI AÇIYOR
Migrenli kişilerin, kardiyovasküler risk faktörleri denilen, inme açısından da ortak risk faktörleri olan; yüksek kolesterol, tansiyon, egzersiz azlığı, sigara içme, fazla kilo ve diyabete karşı mutlaka önlemler almaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yaşar Kütükçü ve Dr. Ayşegül Karahan Zor şöyle konuşuyor: "Kolesterol düşürücü ilaçlar, aynı zamanda damarları koruyarak koroner damar tıkanıklıkları ve inme riskini daha da azaltır ve kolesterolü belli bir seviyenin üstünde olan kişilerin bu ilaçları kullanması koruyucu bir görev üstlenir. Kilo vermek, sigara içmemek ve diyabet kontrolü migreni olan kişilerde daha da önemlidir. Özellikle ailesinde kalp hastası olanların erken yaşlardan itibaren bu riskleri kontrol altına alması ve daha dikkatli olması gerekiyor."
KADINLAR TEHLİKEDE
Harvard'lı uzmanlar 1989-2011 yılları arasında 25- 42 yaşlarındaki toplam 115 bin 541 kadını izledi. Kadınların yüzde 15'i migren hastası olduklarını söylerken, araştırma kapsamında toplam bin 329 kalp krizi, inme ve çeşitli kalp hastalıkları görüldü. 223 kadın ise kalp krizinden hayatını kaybetti. Migreni olanların kalp-damar hastalılarına yakalanma risklerinin, diğer kadınlara göre yüzde 50 yüksek olduğu tespit edildi. Yapılan bir diğer çalışmaya göre de; sigara içen, doğum kontrol hapı kullanan ve auralı migreni olan kadınlarda felç riskinin 10 kat arttığı anlaşıldı. Uzmanlar migreni olan kadınlara sigara ya da doğum kontrol hapı gibi faktörlerden uzak durmalarını önerdi.
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