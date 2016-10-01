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Canlı yayında ABD’ye ders verdi

, robotik yöntemle böbrek nakli yaptı. Operasyonu ABD’li meslektaşlarına canlı yayında izletti.

Canlı yayında ABD’ye ders verdi
Türkiye tıp alanında örnek ülke oldu. İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Volkan Tuğcu da, kıtaları aşan bir ameliyat yaptı. Türk cerrahın, robotik cerrahi ile Halepli Shadi Messto'ya (31) yaptığı böbrek naklini ABD'li meslektaşları canlı yayında izledi. Dünyada sadece birkaç merkezde yapılan robotik böbrek nakli ameliyatı, ülkemizde Ocak 2016'dan bu yana 27 hastaya uygulandı. , heyecanını şöyle anlattı: "Amerikan Upstate Üniversitesi'nin canlı bağlantı istemesine çok şaşırdık. Çünkü yenilikleri hep ABD'den alır, oraya giderdik. Bu nedenle ameliyatın ülkemiz tıbbı için de gurur verici olduğunu düşünüyorum."

Gül KİREKLO
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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