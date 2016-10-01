Canlı yayında ABD’ye ders verdi

Türkiye tıp alanında örnek ülke oldu. İstanbulBakırköy Dr. SadiKonuk Eğitim veAraştırma HastanesiÜroloji KliniğiSorumlusu Doç.Dr. Volkan Tuğcu da, kıtaları aşan bir ameliyat yaptı. Türk cerrahın, robotik cerrahi ile HalepliShadi Messto'ya(31) yaptığı böbrek naklini ABD'li meslektaşları canlı yayında izledi. Dünyada sadece birkaç merkezde yapılan robotik böbrek nakli ameliyatı, ülkemizde Ocak 2016'dan buyana 27 hastaya uygulandı. Doç. Dr. Volkan Tuğcu, heyecanını şöyle anlattı: "Amerikan Upstate Üniversitesi'nin canlı bağlantı istemesine çok şaşırdık. Çünkü yenilikleri hep ABD'den alır, oraya giderdik. Bu nedenle ameliyatın ülkemiz tıbbı için de gurur verici olduğunu düşünüyorum."
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