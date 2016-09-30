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Eklem ağrılarına -limon

Eklem ağrılarına zeytinyağı-limon
Doğal yöntemler eklem ağrılarıyla mücadelede etkili oluyor. Uzmanlar eklem ağrısı çekenlere limon ve zeytinyağı karışımını öneriyor. A, C, B-1, B-6 vitamini ile çok sayıda mineral içeren limonun ağrı kesici özelliği olduğunu söyleyen uzmanlar, "Limonun etkisi zeytinyağı ile artar" diyor. Uzmanlar hazırlanacak karışımın tarifini şöyle veriyor: 2 tane limonu bölerek bir kavanoza koyun. Üzerine zeytinyağı ilave edin. 2 hafta bekletin. Elde edilen karışımı yatmadan önce ağrılı alana sürün. Uzun süre beklemek istemeyenler ise bir limon kabuğunu rendeleyerek ağrıyan yere koyup sarabilir.
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