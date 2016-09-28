Sağlık üzerinde mucizevi etki yaratan besinler arasında beyaz çay başı çekiyor. Diyetisyen Şeyda Sular, beyaz çayın çok özel içeriği ile kanserden koruduğunu belirtiyor. Şeyda Sular, bu çayın yararlarını şöyle sıralıyor: Trigliserit seviyesini düşürür. Yağların parçalanmasını hızlandırır. Vücut antioksidan seviyesini arttırır. Kanser hücrelerini inhibe edici etkisi vardır, özellikle kolon kanseri üzerinde durdurucu etkisi çalışmalar sonucu tespit edilmiştir. Çaylar arasında en yüksek antioksidan değeri beyaz çay taşımaktadır. Kan kolesterol seviyesini beyaz çay yeşil çaya göre daha hızlı düşürmektedir. Kötü kolesterolü düşürüp, iyi kolesterolü yükseltir. Günde 2 fincan içilen beyaz çay sağlık açısından önemli bir yere sahip olup muhakkak tüketilmesi gereken çaylar arasında ilk sırada yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda yeşil çayın tansiyon hastalarında olumsuz etkileri saptanırken beyaz çayla ilgili olumsuz etki bulunmamıştır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.