  1. Kanser düşmanı beya z çay
  2. Domates-sarımsak kanserden korunsak

Enerjisi düşene

Kan basıncını dengeleyip, eklem ağrısını gideren enerji veriyor, cinsel gücü artırıyor...

Enerjisi düşene fındık
Bedensel ve zihinsel yorgunluğu gideren , cinsel sıkıntısı olanlara da fayda sağlıyor. Dövülmüş yendiğinde öksürüğü kesen fındık, enerji verip, çiftlerin yüzünü güldürüyor. Fındığın yararları şöyle...
- Kan basıncını dengeler.
- Kemik ve eklemlere fayda sağlar, eklem ağrılarını, romatizmayı azaltır.
- Yüksek miktarda lif içeriği vardır.
- Kan şekerini kontrol etmeye yardım eder. Yani diyabet diğer adıyla şeker hastalığına yakalanma riskini azaltır.
- Bağırsakları yumuşatarak kabızlığı giderir. Hazımsızlığı önler.
- Kansere yakalanma riskini azaltır.
- Cinsel gücü arttırmaya yardımcı olur. İktidarsızlık sorununa da çözüm sağlar. Her gün bir avuç tüketilmelidir.
- İçerdiği potasyum sayesinde sinir sistemini korur.
- Yaşlanmaya ve cildin erken kırışmasına karşı da etki eder
Etiketler:
  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar