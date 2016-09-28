Enerjisi düşene fındık

Bedensel ve zihinsel yorgunluğu gideren fındık, cinsel sıkıntısı olanlara da faydasağlıyor. Dövülmüş yendiğinde öksürüğü kesen fındık, enerji verip, çiftlerin yüzünü güldürüyor. Fındığın yararları şöyle...
- Kan basıncını dengeler.
- Kemik ve eklemlere fayda sağlar,eklem ağrılarını, romatizmayı azaltır.
- Yüksek miktarda lif içeriği vardır.
- Kan şekerini kontrol etmeye yardımeder. Yani diyabet diğer adıyla şekerhastalığına yakalanma riskini azaltır.
- Bağırsakları yumuşatarak kabızlığı giderir. Hazımsızlığı önler.
- Kansere yakalanma riskini azaltır.
- Cinsel gücü arttırmaya yardımcı olur. İktidarsızlık sorununa da çözüm sağlar. Her gün bir avuç tüketilmelidir.
- İçerdiği potasyum sayesinde sinirsistemini korur.
- Yaşlanmaya ve cildin erken kırışmasına karşı da etki eder
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