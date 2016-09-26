Zencefil leblebi bulantının ilacı

Hamileliğin ilk 3 ayında anne adaylarının yoğun olarak yaşadığı ve 'sabah hastalığı' olarak bilinen mide bulantısına karşı bazı gıdalar etkili oluyor. Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Nilgün Avşar Benzer, anne adaylarının yataklarının yanında kraker, galeta ve leblebi gibi tuzlu gıdalar bulundurmalarını önerdi. Dr. Benzer, zencefilin de mide bulantısına iyi geldiğini ifade etti.