Biberiye-ısırgan kelliğe derman!

DEMLEYİP ÇAYINI İÇİN
* Yemeklere lezzet veren biberiye saç dökülmelerini engeller. Dökülen saçların yeniden çıkmasını sağlar. Bir miktar biberiyeyi sıcak suda demlendirip günde 2 kere için.
* Antioks idan özelliği olan çörekotu saç dökülmelerini azaltır. Kurutulmuş çörek otunu bir kase yoğurda katın ve günde bir kez yiyin.
* Ispanak içerdiği B9 vitamini ile saçları güçlendirir.
* Zeytinyağı iyi bir E vitamini kaynağıdır. E vitamini saçları koruyan ve kalınlaşmasını sağlayan bir antioksidandır.
* Sofranız dan Omega-3 yağ asitlerini eksik etmeyin. Bu gıdaların başında da balık geliyor. Kuruyemişler de içerdiği çinko ile saç dökülmesini engeller.
* Havuç içerdiği beta-karoten ve A vitamini sayesinde saçların sağlıklı ve parlak görünmesini sağlayan sebum üretimini destekler.
* Daha sağlıklı saçlar için protein içeren kırmızı et, beyaz et tüketin.
* Yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri, badem, tam tahıllar, fasulye, ceviz içerdiği çinko ile saçlara parlak ve canlılık verir. GÜÇLÜ etki
* Isırgan otu saç dökülmesini önler, kepek problemini ortadan kaldırır, saçları güçlendirerek kırılmaları azaltır.
* İki kök ısırgan otunu 1 litre suda kaynatarak 10 dakika demlendirin. Daha sonra suyu süzerek ılımasını bekleyin. Ardından saçlarınıza uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra saçlarınızı yıkayın.
At kuyruğu otu: İçerisinde bulunan silisik asit, saçların uzamasına ve güçlenmesine yardımcı olan bir maddedir.
Yulaf samanı: Saçları güçlendirir ve parlaklık verir.
Adaçayı: Yağlı şaçlar, kepek sorunu olanlar için durulama suyu olarak kullanılması uygundur. Daha önceden kaynatılmış ada çayını duştan çıkarken saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Bu sayede saç kökleriniz de güçlenecektir.
NEDENLERE DİKKAT
Geçirilen cerrahi operasyonlar, kazalar, sıkı diyetler saç dökülmesini tetikler. Aynı zamanda kansızlık, vitamin veya mineral eksikliği (biotin, çinko, B vitaminleri, folik asit vb.), tiroit beziyle ilgili hastalıklar, ateşli hastalıklar, romatizmal hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları, radyoterapi, saçkıran hastalığı, saçlı deri yanıkları, aşırı stres, hormon bozuklukları ve bazı kemoterapi ilaçları da saçları döker.
DURULAMA SUYUNA 1 KAŞIK LİMON
Parlak ve canlı saçlara sahip olmak imkansız değil. Bunun için yapılması gereken çok basit bir işlem var. Saçlarınızı yıkarken durulama suyuna 1 kaşık limon suyu ilave edebilirsiniz. Aynı miktarda kullanılacak sirke de, saçlara parlaklık verecektir.
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