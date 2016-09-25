40 yaş üstü babalık erkeklerde de riskli

İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi'nde yapılan araştırma, bebek için sadece annenin değil babanın yaşının da önemli bir faktör olduğunu ortaya koydu. 2 bin 500 kadın ve 2 bin 500 erkeğin katıldığı araştırma sonucuna göre; 40 yaş üzeri baba olan erkeklerin çocuklarında şizofreni, otizm, Down Sendromu ve cücelik gibi bozuklukların görülme olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekildi. Araştırma, sıkı iç çamaşırı giyen erkeğin de baba olmasının zor olduğunu ortaya çıkardı.